大陸台商學校近8成學生留陸考英聽　9境外生學測完隔天再考

▲大考中心說明英聽二試防疫規則。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英語聽力測驗第二次考試將於今年12月12日舉行。大考中心主任周兆民今（26日）指出，這次在大陸東莞、華東另設考場，共439人報名，有近8成、約345人會在大陸應考，其餘學生則回台灣考試，而第一批試務人員昨日上午已從台北松山機場出發，約下午2時抵達上海，下午4時左右搭上防疫專車。

有媒體報導指出，因疫情影響，原預定在大陸考場應試的學生，被要求簽下協議書，承諾一旦無法應考需自行負責，導致超過7成考生決定提前返台。周兆民今日上午澄清，大陸3所台商子女學校（東莞、華東、上海）共有439人報名，其中345人英聽二試選擇留在大陸考場應試，占78.59％，只有94人先行返回台灣，準備在台參加英聽二試。

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▲大考中心指出，試務人員昨日下午已前往大陸，大約下午5時左右，人員已抵達防疫旅館，將依照規劃進行後續的隔離檢疫。（圖／記者崔至雲攝）

周兆民表示，13位大考中心人員昨日下午已前往大陸，他同時出示試務人員身穿全罩防護衣進入松山機場的照片佐證，大約下午5時左右，人員已抵達防疫旅館，將依照規劃進行後續的隔離檢疫。

周兆民也提到，因疫情狀況仍不穩定，考量到學測及英聽二試考試時間相近，如要來回兩趟加上檢疫，約花費56天，時間較長，因此，若同時報名12月12日的英聽二試和學測，可選擇在學測隔天參加英聽測驗。目前有9名考生符合此資格，包含8名越南台校生和1名大陸籍考生。

