要全軍聚焦備戰打仗！　習近平：訓練是最直接的軍事鬥爭準備

▲11月25日，習近平出席在北京召開的中共中央軍委軍事訓練會議。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

與祝賀拜登當選美國總統同日，中共總書記習近平25日在北京出席「中央軍委軍事訓練會議」，他重申共產黨「新時代的強軍目標」，強調全軍要堅持聚焦備戰打仗、實戰實訓，加快構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練水平和打贏能力。

習近平表示，全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針。同時，發揚優良傳統，強化改革創新，加快構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練水平和打贏能力，「為實現黨在新時代的強軍目標、把我軍全面建成世界一流軍隊提供堅強支撐。」

▲解放軍近月演訓不斷。（圖／翻攝解放軍報）

在近期中美局勢緊張，兩軍於南海、台海動作、演訓不斷的背景下，習近平說，軍事訓練是部隊經常性中心工作，是生成和提高戰鬥力的基本途徑，「是最直接的軍事鬥爭準備，對於確保部隊能打仗、打勝仗，對於提高部隊全面建設水平具有十分重要的意義。」

習近平還提到，當前解放軍安全環境、軍事鬥爭態勢、使命任務、現代戰爭形態、組織形態、國防和軍隊現代化目標任務都發生新變化，軍事訓練進入了全方位變革、整體性提升的新階段。

因此，習近平認為，全軍要把握新時代新形勢新任務新要求，增強憂患意識，強化使命擔當，加快實現軍事訓練轉型升級。包括加強戰略謀劃和頂層設計、以戰領訓、以訓促戰、強化聯合訓練、強化訓練管理、強化科技練兵等。

習近平最後強調，要加強黨對軍事訓練工作的領導，「練就過硬本領，帶出過硬部隊。」他說，中央和國家機關、地方各級黨委和政府要在訓練場地建設、訓練資源保障、訓練傷殘撫卹、演訓任務矛盾化解等方面給予有力支持，「共同把我軍練兵備戰水平搞上去。」

該會議出席中央軍委成員，還包括大陸國防部長魏鳳和，以及李作成、苗華、張昇民等中共中央軍委。

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