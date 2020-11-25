丁小芹入監倒數！假包案大還原　淚打悲情牌無效判刑2年半

▲丁小芹二審審理期間召開記者會鞠躬道歉，並與11名被害者和解，力拼緩刑。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

藝人丁小芹遭12名受害者指控，自2015年起在拍賣網站販售仿冒的CHANEL、FENDI等精品名牌包、名牌衣物等。2018年一審判丁有期徒刑3年半，丁小芹力拼緩刑，不但開記者會淚崩、鞠躬道歉20秒，還積極與11名受害者達成和解，但案經上訴後，二審仍判其2年6月，上訴後遭最高院駁回定讞，丁也確定今（25日）上午10時將前往新北檢報到發監執行。

檢方調查，丁小芹自2015年8月起，於旋轉、蝦皮等知名平台創立帳號經營網拍，並上架多款名牌包、服飾、背包等商品，宣稱其所售品項均由歐洲帶回，附有保卡、保證書，是正版精品，但因其定居海外、搬家急售；許多消費者信以為真，下標購入CHANEL名牌包、鞋款、服飾等，不料事後送鑑定竟發現是假貨，甚至還有消費者下單付款後根本就沒收到商品，共計有12人遭騙，詐取金額高達17萬餘元。

丁小芹賣假包一案曝光後，受害者與廠商紛紛報警並提出告訴，檢警約談丁小芹到案，但丁辯稱，她帳號是給一名叫做「Natasha」的新加坡籍女性友人處理交易，對於案情毫不知悉；但檢警認為詐騙所得確實已流入丁帳戶，詐騙事證明確，因此依法提起公訴。

▲丁小芹涉嫌販賣假包，官司纏訟多年。（圖／記者陳家豪攝）

一審法院審理，法官不採信丁小芹辯詞，依法判刑3年6月；丁小芹認為刑責過重，不服判決並提出上訴，二審期間丁小芹力拼緩刑，不但大動作召開記者會、公開鞠躬20秒道歉，並一度淚崩認罪「我錯了」，還積極與11名被害者達成和解。丁小芹出庭時也大打悲情牌，直指自己有原住民、中低收入戶身分，還稱自己在家具行打工，時薪僅200元、晚上還得到餐廳兼職，雖電視台有邀約她上節目，但考量官司未落幕，因此都已婉拒；丁指出，母親是殘障、父親獨居，家中經濟重擔全在她身上，希望法院能從輕量刑、予以緩刑，讓她能有重新做人的機會。

但二審智財法院審理後，仍認定丁有罪，並從重依《刑法》「利用網路對公眾散步詐欺取財罪」論罪，惟法官考量丁已悔改，現今弟弟已逝、需獨力扛起家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金。二審判決出爐後，丁小芹再度上訴，但卻遭最高法院於10月19日駁回，全案定讞。預計丁小芹今上午10時將報到發監。

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