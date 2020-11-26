對早餐店老闆娘「露鳥」撫摸　台南東山暴露狂辯胯下癢

▲台南市白河警方在案發12小時內，迅速查獲涉嫌「露鳥」甘姓男子以安民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局執行網路巡邏時在地方社群發現有民眾PO文指「東山街頭出現遛鳥俠，會裸露下體DIY……」情事，警方立即於臉書留言說明初步查處及防制作為，並提醒民眾注意外，立即成立專案小組徹夜追查，鎖定34歲甘姓犯嫌到案，全案偵訊後依妨害風化罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

台南市白河警方11月24日晚上從網路獲知東山街有人清晨裸露犯行後，即由東山分駐所所長黃志賢率員徹夜調閱沿途道路周遭監視器，清晨並逐一訪查可能目擊商家，查明犯嫌係於11月22日清晨5時許，在東山區某早餐店見老闆娘1人乃露出生殖器撫摸，經老闆娘制止後離去。

經員警逐一以監視器清查車輛，逐一交叉比對轄內可疑對象，終於鎖定甘姓犯嫌（34歲、單身、無業，有竊盜及公然猥褻紀錄，住白河區）涉有重嫌，經前往帶回調查，並提示之各項具體事證，甘嫌狡辯當時係鼠蹊部搔癢，他隨即離去。全案依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河分局長陳明宏指出，婦幼安全問題一向為警方所重視，這次員警獲知犯罪主動積極偵辦，並於12小時立即偵破，除了展現警察專業能力外，也得以讓轄區鄉親安心；同時也呼籲民眾發現可疑人、事、物，可打110電話向警方報案，白河分局絕對有信心及能力來迅速偵處各類案件，確維轄區治安。

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