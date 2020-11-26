假檢警行騙全台17男女被逮　「三線話務機房」躲查緝吸毒助興

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊會同刑事局據報，循線持搜索票破獲以謝姓主嫌為首之詐欺話務機房，共緝獲17人，查扣行動電話40餘支、筆記型電腦4部、wifi分享器、詐欺話術教戰守則、犯罪所得新台幣85萬餘元及第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命計50餘克等證物，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

▲台南市刑警大隊會同刑事局，破獲詐欺話務機房，共緝獲17人，查扣行動電話等作案工具一批、安非他命等毒品，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊接獲165線報，以謝姓主嫌為首之詐欺話務機房，以俗稱「假檢警真詐騙」之假冒公務機構手法，詐騙民眾金錢，經會同偵三隊、刑事局南部打擊犯罪中心第一隊等單位共組專案小組，並報請台南地檢署檢察官郭書鳴指揮偵辦。

專案小組歷時半年追查，認時機成熟，向台南地院聲准搜索票，11月24日同步執行專案，一舉攻破4處話務機房，緝獲謝姓主嫌及機房成員17人到案，查扣行動電話40餘支、筆記型電腦4部、wifi分享器、詐欺話術教戰守則、犯罪所得新台幣85萬餘元及第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命計50餘克等證物。

經調查該詐欺犯罪集團在台南市承租多處大樓，採一線、二線、三線機房分頭運作方式，規避警方查緝，再俗稱假檢警之假冒公務機構手法為話術，誘騙民眾上當後，後續假冒不同公務機構，層層轉介，待民眾鬆懈屈服後交付金錢，牟取暴利。幸在專案小組不眠不休努力下，一舉殲滅三線話務機房，映證法網恢恢、疏而不漏，全案以詐欺、毒品等罪嫌移送台南地檢署擴大偵辦。

刑警大隊長林宏昇大呼籲，詐欺話術推陳出新，如民眾接到可疑電話，請撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，或至鄰近警察機關查證，如有犯罪情資，亦請隨時提供警方偵辦，共同維護社會治安。

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