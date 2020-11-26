漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！老外嗆：看我女友　他慘斷3顆牙滿口血

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋地下一樓停生場發生暴力攻擊案！一名女子代30歲胡姓男友PO文表示，11日晚間10點多，他逛完百貨準備騎機車離開，遇到一名外國人和女友起爭執，他看了一眼後，外國人問他：「你看我女友做什麼！」，隨後突然使盡全力攻擊，害他牙齒斷3顆、下巴挫傷，不只如此，胡男還指控事後想跟百貨調閱監視器佐證自己被「鎖喉」，卻疑似監視器角度不對，沒有拍到他被傷害的情形。

▲胡姓男子稱被機車上的外籍男子鎖喉攻擊因而受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲胡姓男子的女友事後代替男友在網路上PO文。（圖／翻攝爆料公社）

根據左營分局的說法，當時這名外國男子懷疑胡男目睹他和女友吵架的過程，疑似遷怒，和胡男在地下停車場爆發肢體衝突，當下雙方都沒有報案，經旁人勸阻後，雙方各自離去。事後胡男向警方報案，轄區新莊派出所也與他取得聯繫，他表示尚在醫院就醫，待體力恢復在前往派出所說明，12日晚間8點多，胡男到派出所諮詢，另外表示自己已經有驗傷，有腦震盪、右手及雙腳挫傷的狀況，但暫不提出告訴。

▲胡男控訴百貨公司監視器角度不對，沒有拍到他被傷害當下的狀況。（圖／記者黃子倩翻攝）

新莊派出所所長柯政男進一步指出，胡姓男子事後自稱當下被傷害、有進行防衛，目前初判雙方當下都有動手，現在已經透過外國男子騎乘的機車車牌號碼，掌握到其女友的身份，並確認該名外籍男子為法國籍，另外警方也前往調閱監視器，待雙方提出告訴，才會請外籍男子前來說明、釐清案情。

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