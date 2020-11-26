男自稱「金融指數操作分析師」　9個月吸金逾1億遭收押

▲高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Ｍap)

記者黃子倩／高雄報導

橋頭地檢署接獲台東縣調查站情資，疑似有不法業者，佯稱是金融指數操作分析師，並為外商平台代理商，以每月可提供投資人固定利息、2年可回本等內容對外宣傳，詐騙不特定民眾參與投資，經檢方初估，自109年2月起至今，這家國際事業股份公司的46歲江姓負責人，以此手法吸引不知情民眾投資，不法獲利超過1億元，檢方向法院申請羈押禁見獲准。

經過橋檢與台東縣調查站、高雄市調查處等單位組成專案小組全力偵辦，經過多日蒐證，23日搜索一家國際事業股份有限公司，查扣相關帳戶存摺，並通知該公司46歲的江姓負責人等6人到案說明，經過專案小組調查發現，這名江姓負責人對外疑似佯稱是亞太區金融指數操作分析師，並獲得外商平台的授權，為台灣、香港地區該平台代理商，有外匯、期貨操作的能力可以創造獲利，每個月提供投資人利息，且2年後可以完全回本。

另外又稱該旗下集團經營不動產包租代管、專款專戶投資台指期，也就是台灣加權股價指數，並有生技公司計劃在109年底到110年3月間掛牌上櫃，投資人可以將之前投資的資金轉成股份，取信不知情的投資人，讓投資人誤信確實有成立這個公司以及操作外匯獲利的能力，因而遭詐騙投入資金，初估從109年2月起至今，已經吸金超過新台幣1億元。

經檢察官漏夜偵訊，認為被告姜姓負責人涉犯銀行法第125條第1項非銀行收受存款罪、刑法第339條第1項詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感