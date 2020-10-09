蔡其昌以父之名捐助3母校2百萬獎助學金　讓清寒學子安心念書

▲▼蔡其昌以父之名捐助3所母校共2百萬獎助學金。（圖／蔡其昌提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖月前病逝，蔡其昌為傳承父親重視教育的理念，9日上午將節餘的喪葬費，以父親之名捐給3所母校共200萬元，作為清寒優秀學生的獎助學金，讓清寒學子得以安心念書。

蔡其昌說，他父親為人低調，少參與社會活動，但非常重視子女教育，除了他自己因為兵役問題無法出國留學之外，她的3個妹妹全去日本留學，這次父親的追思會，靈堂佈置得簡單但莊嚴隆重，省下不少佈置費用，因此為傳承父親的教育理念，經和家人討論，決定以父親之名成立蔡銘霖清寒優秀獎助學金，捐給父親的母校清水國小、清水國中、清水高中共200萬元。

蔡強調，尊重各校獎助學生的選取標準，但希望1人每年5千元，金額大一點對清寒學子才更有幫助，如果獎助學金用完的話，他會再補足繼續。

清水國小校長洪瑞佑表示，大企業家賺大錢的很多，但回饋社會的很少，感謝蔡副院長用心，學校會不遺餘力培育人才，讓清寒學子安心念書。

清水國中校長曾育宗說，他對清寒優秀獎助學金很感同身受，因為他34年前念國中時也拿過，當時1人才8百元，學校老師得知有這項獎助學金都非常開心，校方會讓善的力量正向循環下去，讓清寒孩子也能出頭天。

清水高中校長黃偉立表示，蔡副院長這次沒有辦公祭，而是把省下的喪葬費轉成獎助學金，讓清寒學生不會因為經濟影響念書，精神令心感動，今年高一生就有10多名清寒學生，校方會好好轉達給學生，日後有機會回報社會。

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