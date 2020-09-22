台灣首廟天壇頒發26屆清寒獎助學金　964位清寒學子受惠

▲台灣首廟天壇舉辦26屆全市高中、國中、小學清寒獎助學金頒發典禮，本屆獎助學金頒發共有120所學校964位學生受惠，總計發出352萬9千元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣首廟天壇於22日上午10時30分，在廟埕廣場舉行一年一度的全市高中、國中、小學清寒獎助學金頒發典禮，盼減輕受助家庭學雜費負擔，並鼓勵學生努力向學，本屆獎助學金頒發共有120所學校，高中27所、國中32所、國小61所，964位學生受惠，總計發出352萬9千元。

天壇一直秉持著取之社會、回饋社會、關懷清寒家庭及培育優秀人才的理念，透過頒發清寒獎助學金的方式來鼓勵青年學子勤奮向學，使其能夠安心求學，順利完成學業，1995年天壇辦理首屆清寒獎助學金，至今已邁入第26年。

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在典禮開始前天壇董監事帶領學子向玉皇上帝鞠躬頂禮感謝，除了表達對信仰的感謝以外，更感謝願意協助這些學子讀書的信眾。20幾年來，天壇奉行主祀玉皇上帝聖意，取之於十方，用之於十方，整合社會資源，扶助弱勢，謹慎處理各界善款，妥善分配於各項公益慈善工作，回饋社會贊助不遺餘力。

董事長徐國潤特別勉勵受頒獎學金的學子，在求學路上加倍努力，朝目標前進，也期許這些受惠的學生，在未來能將今日感受到的愛與關懷繼續傳承下去，讓善的循環一直源源不絕。

台南市長黃偉哲到場見證天壇獎學金的捐贈，黃偉哲說他每次來都充滿了感謝，而且今年特別的謝謝天壇，除了捐贈352萬9千元的獎學金以外，今年防疫工作也捐贈300萬來幫忙防疫工作的進行，防疫期間也舉辦法會，天壇不僅是我們的信仰中心，也是我們台南市的大菩薩，對於社會公益都是領頭羊的工作，這點非常非常感謝天壇董事會各位董監事熱心公益。

每年申請獎學金的孩子家中不乏讓人感到不捨的故事，有來自單親、隔代教養、主要負擔經濟者生病的家庭，所幸有些孩子非常上進，半工半讀减輕家中的經濟重擔。今年新冠肺炎疫情沖擊全球經濟，經濟不景氣影響各行各業，部分申請獎學金的學生的家庭成員因疫情影響工作。小惠家即是一個案例，小惠家中是低收入戶，父親因為景氣不佳被公司資遣，找到工作後又因疫情導致工作停擺，母親在今年初無預警離家，雖會寄錢回家，但祖父母又陸續因病住院仍入不敷出。就讀國中的阿廷，家中是低收入戶，雙親已70餘歲，因年齡大且身體狀況不佳，經常出入醫院就醫，家中僅靠姐姐每月兩萬多的工作收入支付4個人的生活費及房租。人生沒有萬靈丹，唯有努力才能逆轉勝，期許這些孩子們都能努力向上改變現狀。



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