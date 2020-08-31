鹿草國中設立「汪榮哲校長獎助學金」　造福學子

▲ 第一屆校長汪榮宗由家眷捐出30萬設立獎助學金給鹿草國中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草初級中學第一屆的籌備主任與校長汪榮哲，是土生土長的鹿草人，時任校長的他不但興建新校舍並加強各學科教學更著重於學生們的品格養成，秉持著教育的初衷仍戰戰兢兢、孜孜矻矻，更在109學年度鹿草國中開學典禮由夫人汪許楨、女兒汪秀蓮女士及其家人代表設立「汪榮哲校長獎助學金」，嘉義市議會議長莊豐安也以汪校長姪子出席見證這美好的傳承，一同銘感汪榮哲嘉惠鹿中學子善行。

▲嘉義市議長莊豐安以家屬身分出席汪榮宗獎助學金捐贈 。（圖／記者翁伊森翻攝）



汪榮哲近年因罹患癌症，身體不堪負荷，仍在兒子及學生的陪伴下，返回鹿草國中參加第54屆校慶及籌組校友會等活動，並在鹿草國中校園內親植六棵櫻花樹，希望作育「櫻」才的用心，能在鹿中萌芽並盛開，體現了「十年樹木，百年樹人」的教育哲學觀。

▲鹿草國中第一屆校長汪榮宗家屬以其名，轉為獎助學金繼續培植鹿中學生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此，去年辭世後，由子女汪秀蓮等人將父親的遺愛，發揮到最大值。捐贈30萬獎助學金給鹿草國中，期望造福努力向上的學子。

鹿草國中校長歐香吟表示，教育的力量無限大，鹿中師生除了感謝汪校長及其家人無私的奉獻之外，其更會一棒接一棒的將其教育風範及教育愛傳承下去。