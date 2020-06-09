中華醫大特殊教育學生獎助學金頒發　表揚124位生命勇者

▲中華醫大舉行特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，副校長楊堉麟（右）代表頒發獎助學金給得獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學9日舉行108學年度「夢想翅膀，乘風飛翔」特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，共有124位學生獲獎，總獎助學金269萬2千元，楊堉麟副校長對受獎學生克服身心障礙、奮發向上的精神稱讚是生命的勇者，也期勉他們堅定毅志、用心學習，繼續朝目標前進。

中華醫大特殊學生獎助學金頒獎典禮上午11時30分在圖書館旁開放空間舉行，由副校長楊堉麟、學務長王文正、民生學院院長劉保文、總教官蘇建光、學輔中心主任蔡富棉等人共同為學生頒獎，124位受獎學生親自到場領獎，部份家長和導師也到場為學生加油打氣，分享喜悅與榮耀。

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教育部為獎勵身心障礙學生奮發向學的精神，設立特殊教育獎學金及助學金，委由各校評選符合資格的學生受獎，獎助金額依學業成績及障礙等級從1萬至4萬元不等，中華醫大今年共有124位身心障礙學生獲得獎助，獎助學金額近270萬元。

楊堉麟副校長代表曾信超校長向得獎學生祝賀及頒發獎助學金，對這些不畏身心障礙的困逆、勇於追求學習知識，奮發向上的學生，讚揚是生命的勇者，在他們身上讓人看到陽光與希望，並期勉大家繼續用心學習，勇往直前向自己的目標和理想前進，相信有朝一日一定可以兌現夢想，走出屬於自己的一片天空。

學輔中心主任蔡富棉表示，每一位得獎學生的背後都有艱辛努力的故事，像就讀調理保健技術系的何珮慈，10歲時罹患糖尿病，導致視力逐年退化，21歲時出現嚴重併發症視網膜剝離，雖然接受治療，仍無法挽回雙眼的視力，被醫生宣布已全盲。看不見眼前的世界，但何珮慈不因此放棄自己，努力學習按摩推拿技術的同時，更重返校園追求學業更上一層樓，雖然必須仰賴盲人輔助器來學習，但她不畏辛苦，花費比正常視力的學生更多倍的時間反覆課業學習，順利完成一科科的學業考驗。

▲中華醫大視力全盲的受獎學生調理保健技系應屆畢業生何珮慈，以蕯克斯風現場演奏「恰似你的溫柔」感謝師恩。

今年即將畢業的何珮慈，以其勤奮不懈的向學精神，將在畢業典禮上獲頒勤學獎。目前已取得視障按摩乙級技術士證照和薩克斯風演奏街頭藝人證的她，特地帶來薩克斯風現場演奏，表達對師長和學輔中心輔導老師在她求學期間的協助與鼓勵，贏得眾人熱烈的掌聲。

為鼓勵學生勇敢展開夢想的翅膀乘風飛翔，學輔中心為每位學生準備一支紙風車，在楊堉麟副校長等師長帶領下，大家一起轉動手中的紙風車，象徵隨風起動、展翅翱翔，期許勇敢捉住機會，飛翔到夢想的所在。

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