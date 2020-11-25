手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回應

記者許力方／綜合報導

有網友爆料，某連鎖飲料店員工疑似惡搞珍珠，在打烊後，拿公用湯匙挖剩下的珍珠，再放進嘴裡舔一舔，下一秒又吐回鍋中，還拍下影片：「離職了，可以發了！」最近在臉書引發瘋傳，讓許多網友看得噁心，直呼「請到你們兩個真的倒楣」、「這要賠償了啦，誰知道離職前多少人吃過口水？」對此，業者也回應做出懲處。

網友將影片截圖曝光臉書「爆料公社」，疑似當事人還回應公司，聲稱「當下只是抱著好玩的心態，想說要丟掉的食物很浪費，就有吃…」強調文章已經刪除，2度道歉，不清楚外流的原因。公司則指，兩人吃珍珠的行為已經造成損害，將會處理。

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▲▼手搖飲店打烊後，員工拍影片吸珍珠吐回鍋。（圖／翻攝「爆料公社」）



據悉，影片約在8月中旬拍攝，當事員工近日PO文稱「離職了可以發了！」短短12秒的影片中，只見一名頭戴髮箍的男員工，拿著大湯匙舀起鍋裡的珍珠，接著低頭猛吸狂舔，發出「漱漱漱」的聲音，另一人一邊拍一邊爆笑出聲，下一秒吸完珍珠的員工又將珍珠吐回鍋中。

疑似當事人事後也在爆料底下留言道歉，「做了很不好的示範，我們很抱歉，對不起！」公司已經要對他們進行懲處，不希望影片在網路上流傳，解釋當下抱著好玩的心態，且事發於打烊之後12點19分，「沒有任何一個客人吃到有口水的珍珠，用具也有做清潔」，將會負起相關責任。



該名員工表示，當下做的這件事情只有他們兩人知道，公司當下不知情，他們也不想影響公司名譽，希望影片跟文章可以刪除。

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▲員工12秒吸珍珠影片瘋傳，公司怒回應。（圖／翻攝爆料公社）

