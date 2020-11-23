美官員訪台…運8連2天闖我西南空域　空軍廣播驅離

▲運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
松山機場22日傍晚6時左右，一架美國空軍專機抵達台灣，據傳是美方情報高官。國防部22日才證實當日共軍派出一架次運8反潛機，進入我西南空域，23日晚間再度證實，共軍今日又派了一架次運8反潛機，我空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次；11月3日運8反潛機1架次；11月4日運9通信對抗機1架次；11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次；11月6日運8遠干機1架次。
另外還有，11月10日運8反潛機1架次；11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次；11月12日8反潛機1架次；11月14日運8遠干機1架次；11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次；11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；11月17日運8遠干機、1運8反潛機；11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次；11月21日1架次運8技術偵查機、1架次運8反潛機；11月22日1架次運8反潛機，以及11月23日1架次運8反潛機。