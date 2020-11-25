優秀學生代表表揚餐會活動　台南良友會「愛在東區」今歡樂登場

▲第16屆台南市良友會「愛在東區」優秀學生代表表揚餐會活動，由市議員曾信凱與前市議員曾順良，贈送良友會禮物一袋，牛頭牌董事長劉貞秀捐贈每位小朋友1千元紅包1個。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第16屆台南市良友會「愛在東區」優秀學生代表表揚餐會活動，今天中午在東區南紡購物中心金色三麥餐廳舉行，東區130位國中小優秀學生與會，市議員曾信凱與前市議員曾順良，贈送良友會禮物一袋，牛頭牌董事長劉貞秀捐贈每位小朋友1千元紅包1個。

市議員曾信凱與良友會會長許志成及良友會榮譽主席曾順良呼籲與會學生，今日接受社會溫暖關懷，將來長大事業成功後，能秉持回饋社會的心，讓我們的社會產生善的循環，充滿溫暖和愛心。

由台南市曾順良之友會主辦第16屆良友會「愛在東區」優秀學生代表表揚餐會活動，今天邀請台南市東區後甲、復與及崇明三所國中及東光、博愛、崇明、大同、復興、德高、崇學及勝利等8所國小共計130位學業優秀清寒學生共餐，餐會中由市議員曾信凱、前市議員曾順良與牛頭牌董事長劉貞秀頒贈紅包及禮物。

市議員曾信凱表示，良友會自創會以來，「愛在東區」系列活動連續16年都舉辦不間斷，教育是奠定一個國家的基本工作，每個家庭父母親都非常重視，在學術、品德教育上大家都非常用心；良友會這些年來常常帶給社會溫暖，良友會在他的帶領下，所有良友會系列活動，每年不段求新求變，能有更好發展。未來良友會會秉持取之社會用之社會的態度，以感恩的心關懷社會。

良友會創辦人曾順良感謝校長及老師對教育的貢獻，教育是百年大業，學生上進大家都很高興，但品德教育尤為重要，尊師重道和同學友愛已成現今教育重要課題。良友會集結社會菁英做公益，希望各位小朋友今日受人表揚捐助，將來事業成功之後，能秉持關懷社會的精神回饋社會，對國家社會做出貢獻。

良友會會長許志成說，良友會感謝大家有錢出錢有力出力，讓這項有意義活動一直辦下去，並越辦越好。今天餐會有一個小小驚喜，曾信凱青年軍團一位成員熱心捐出自己的振興券，分成4份於今天加碼頒給位學子，讓活動增添光彩。

後甲國中校長陳瑞榮致詞感謝良友對清寒學子的鼓勵，並和復興國中校長陳茂盛分別致贈感謝狀，由前市議員曾順良受贈。

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