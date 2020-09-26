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台灣創新技術博覽會登場　崑山科大獎牌數私立科大最多

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▲2020年台灣創新技術博覽會，崑山科技大學師生奪下2金2銀5銅等9面獎牌，得獎數為全國科大第二，私立科大第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年台灣創新技術博覽會，崑山科技大學師生奪下2金2銀5銅等9面獎牌，得獎數為全國科大第二，私立科大第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年台灣創新技術博覽會在台北世貿展覽館展覽，並進行現場實審，26日舉行頒獎，崑山科技大學師生獲獎連連，該次共有17件作品在「發明競賽區」參展，奪下2金2銀5銅等9面獎牌，得獎率破5成，得牌數不僅為全國科大第二，更榮登私立科大第一，亮眼表現引起各界關注。

崑山科大連續多年參與台灣創新技術博覽會皆能榮獲亮眼佳績，今年仍不負眾望奪下2金2銀5銅，成為私立科大獲獎數最多的學校。創媒學院院長兼資傳系教授吳宏偉，以「生物細胞分選暨微波辨識晶片」榮獲金牌，此發明目的在於提供一種具精密計數功能及鑑定細胞種類之生醫感測晶片與方法，以精密檢測細胞之數量及類型，檢測效率可達86％，更重要的是，本技術理念在於讓不分貧富的所有族群都做得起高階癌症篩檢，達到早期發現早期治療之目的，商品化水準及完備性具有高度優勢，受到評審肯定。

電機系王炳聰教授、鄒重光老師和學生買柏豪、王仁澤、薛聖群等人，以「智慧型網球撿球機」同樣榮獲金牌，作品最大特色為透過「移動追蹤」與「影像辨識」等技術，使具備可「影像追踪」及「人機互動」的功能。不僅可即時判斷網球在網球場的相關位置，再由已安裝運算軟體的微控制器進行運算，根據網球在球場上的分布狀況，規劃行進路線，同時給予撿球機方向及前進的驅動指令，提高學習者對網球運動的樂趣。

機械系教授朱孝業與學生蔡秉學以「盤元除粉裝置」獲得銀牌，本發明在不損傷盤元線材之材質情況下，以物理性之方法去除螺絲螺帽製造業所用的盤元線表面覆蓋之伸線粉，且不影響螺絲螺帽成型過程。經實機驗證，該發明有效、耐用、體積小、價廉且不需額外動力源即可進行除粉，不會刮傷線材表面且除粉效果高達95％上，油品黏度改變量減少6倍，延長了成型油品壽命3倍以上，同時除下來的伸線粉密封於盒中，不會造成粉塵飛揚，且可以循環再利用，十分環保。

電機系主任楊松霈副教授與機械系周煥銘教授（學術副校長兼工程學院院長）以「高速精密響應壓電控制驅動器」同樣拿下銀牌，該作品技術提出「雙命令輸入電流精密控制法」，能有效降低膠閥過度耗能產生的溫升問題以符合節能趨勢，亦消除參數飄移問題，使點膠作動穩定及提升點膠量精密度。目前創新技術開發驗證成功，上機測試成功即可上線生產，並將高效能點膠機台推展至半導體大廠，大幅提升公司產值。

▲2020年台灣創新技術博覽會，崑山科技大學師生奪下2金2銀5銅等9面獎牌，得獎數為全國科大第二，私立科大第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，資傳系陳淵琮助理教授與蔡哲民副教授和學生王文信、陳冠穎、吳維盛、許永駿等人的「農場場域於無4G、5G與市電之智慧省電與雙向環境感知路由器」、機械系副教授孫書煌與江智偉的「具有視覺裝置之六軸移載搬運機器人」、智慧機器人系副教授曾昭雄與劉崇汎、許景林、孫志煌等人的「敏捷神器」、綠能中心博士後研究員兼機械系助理教授劉鑑德與張育斌教授的「太陽能高架地板節能風扇」，以及機械系江智偉、孫書煌、蕭明謙副教授與學生江宏偉、鍾天穎、鍾政儒、鍾貫珵等人的「多功能氣壓自動翻炒裝置」，皆獲得銅牌。

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