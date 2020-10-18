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後山露臉！全民運動會登場　首度呈現「5G-AR」開幕開場秀

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▲▼5G-AR開幕開場秀是全運會第一次採用5G傳輸技術，結合AR擴增實境動畫，展現台灣頂尖軟實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲5G-AR開幕開場秀是全運會第一次採用5G傳輸技術，結合AR擴增實境動畫，展現台灣頂尖軟實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「精彩全民運，幸福花蓮城」109年全民運動會，17日在花蓮縣立體育館舉辦盛大的開幕典禮，首次展現「5G-AR開幕開場秀」，藉由現場轉播單位的拍攝，結合AR動畫，投射在場館內的大螢幕，透過即時衛星轉播，讓全國觀眾和花蓮的現場來賓同步收看全運會AR動畫的開幕表演。

5G-AR開幕開場秀是全運會第一次採用5G傳輸技術，結合AR擴增實境動畫，展現出科技、人文與藝術結合的台灣頂尖軟實力，樹立了全國的創新典範。同時，現場來賓也利用手機立即將完整動畫影片上傳至社群網站，分享給全世界，讓全世界同步看到全民運動會開幕典禮，看見台灣，也看見花蓮。

▲▼5G-AR開幕開場秀是全運會第一次採用5G傳輸技術，結合AR擴增實境動畫，展現台灣頂尖軟實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

節目時間全長約三分鐘，內容敘述本次全民運動會的吉祥物「平平」和「安安」，開心探索著台灣的瑰寶之境花蓮，是多麼的幸福與美好，並與全體運動員一起齊心努力、突破自我，大聲宣告「精彩全民運，幸福花蓮城」全民運動會正式開始。

▲▼5G-AR開幕開場秀是全運會第一次採用5G傳輸技術，結合AR擴增實境動畫，展現台灣頂尖軟實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府積極推動著包括「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧經濟」、「智慧社會」及「智慧規劃治理」等五大智慧城市的生活面向，此次與承辦單位遠傳電信共同企劃，以先進的5G傳輸，搭配創新的AR擴增實境動畫，帶動數位內容影像更貼近日常生活，增加民眾對新科技的應用聯想。同時讓一場具代表性的運動賽事，透過活動設計的視覺感官享受，體驗花蓮的城市之美及運動的生命力。

新冠肺炎疫情重創全球，然而依靠全民齊心，台灣仍能維持正常生活，並領先全球開放舉辦運動賽事。透過AR動畫裡的花蓮特有城市元素，傳達多元融合、自然山海、友善環境，更善用科技提升藝術創作空間及生活便利性，融合運動、科技、熱情、幸福等意象，傳遞花蓮是宜人宜居的城市形象，提升整體全民運動會的形象。也正面的加強了花蓮的國際知名度。

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