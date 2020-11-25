近視1300度免役！韓劇迷女友嫌「孬種」要求雷射：穿軍服很MAN

▲女友聽到原PO免役後非常不開心。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少男性對於當兵十分排斥，甚至有些人會想盡辦法躲兵役，不少女生也很不捨男友去當兵，害怕感情會因此而產生變化，一名碩二男網友因為近視1300度而免疫，女友得知後竟然很生氣，還要他去做雷射再申請複檢，只因為「穿軍服的男生很MAN」，如果原PO不當兵的話就要分手。

該名男網友在「Dcard」發文，家族有遺傳性高度近視，兵役體檢的時候因為左眼1300度因此免役，女友得知後非常不高興，甚至直言「你根本只是想逃避義務而已，孬種」。他認為當兵只是浪費時間，可是女友卻覺得穿軍服的男生很帥，若原PO不去雷射和複檢，就要和他分手。

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明明應該是開心的消息，但是女友的無理取鬧讓他感到無奈，「最近快寫不出論文已經快煩死了，然後女友又對當兵這件事很在意」，懷疑女友因為看了韓劇，對於男生的軍旅生活充滿了無限浪漫想像，「以為進去就會變帥哥」。

▲女友認為「穿軍服的男生很MAN」。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

對此，許多網友建議原PO可以考慮提分手，「她可能不知道進去也是浪費時間」、「本來就不負責任的當了也不會變啦，當兵又不是分組報告，對得起自己就好了」、「出社會夠你發展成熟度了，剩下是會不會想的問題，不覺得男生一定要當兵，何況你不是故意逃兵」、「去掃地也不會變得比較帥，這不是一個解決事情的態度，而且真的超幼稚」。

也有不少人提高「雷射」的風險性，「雷射不排除有後遺症，所以她能幫你分擔嗎」、「雷射費用不便宜，你度數那麼高也不一定能用」、「去雷射又去服兵役，眼睛會瞎掉的感覺」、「高度近視的雷射手術能復原到什麼程度？還有未來的後遺症呢？以及術後要花多少時間復原跟金錢？這些都是要考慮的好嗎？」