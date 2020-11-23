狂吃到BMI超標！研究生「拚免役」卯起來吞　過來人曝當兵最大收穫

▲聊到當兵不少男性都會有共鳴。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少男性對於當兵十分排斥，甚至有些人會想盡辦法躲兵役，但當兵真的這麼沒意義嗎？一名網友透露，他有個念研究所的朋友之前收到兵單，但對方覺得「當兵很浪費時間」，所以在短時間內改變體態，想用體檢不合格的理由逃過兵役。

原PO在PTT表示，對方認為1年的兵役是在虛度光陰，「一年都能賺百萬了，浪費時間去當兵幹嘛？」寧願每天暴飲暴食，把自己吃到過度肥胖，「吃到BMI已經可以免役」，雖然最後順利不用當兵，但後續也得花很多時間來恢復身材，這不禁讓他思考，「為了免役而犧牲自己健康這樣值得嗎？」

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▲當兵屬於義務，大部分男性國民必經的過程。（示意圖／記者李毓康攝）



過來人指出，雖然一開始都很不情願去當兵，但待在軍中的那段時間還是有收穫，例如學習團體生活、作息規律、開拓人脈等等，「個人層面上戰技體能那些還好，有些人是真的能學點抗壓性跟待人處事」、「當作進去調作息，人生很少可以作息那麼正常一段時間」、「我認為當完兵後你可以認識不少朋友，人脈在過了大學階段，其實要再增長多少會讓人感覺到目的性，當兵是很好的管道」、「人生短短，當兵是很特別的一段回憶。」

但也有人認為，如果可以選擇他們寧願出社會工作，「要保衛國家可以，至少退伍之後給點好處吧，比如免所得稅3年」、「真的浪費時間，什麼經驗回憶都是屁，我寧願不要有」、「四個月當夏令營體驗，一年真的很浪費人生。」