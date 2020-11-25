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拜登公布新任高層人事　蔡英文：都曾面對面互動過

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▲▼民進黨中常會，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民進黨中常會前，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日在民進黨中常會前，針對國內外情勢發表談話時表示，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，過去跟都有面對面互動的經驗，「台美雙方的聯繫管道暢通，和兩大黨有良好互動」。

蔡英文表示，這段期間以來，很多人都關心台美關係的未來發展，上週中常會當中，她就曾經說過，無論美國大選的結果如何，面對國際局勢的挑戰，執政團隊一定會「萬全準備、沉著應對」。

蔡英文表示，相信過去四年多台美關係的進展，以及美國政府對台灣的支持，國人都有目共睹，從美國國會跨黨派通過了多項友台法案；到四年十次的軍售案，充實國防的戰略需求，強化國軍的不對稱戰力；乃至今年衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克等高階官員來台訪問，都在在證明了雙方夥伴關係，是「真朋友、真進展」。

蔡英文指出，上週台美雙方召開了「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署為期5年、可以再延長5年的MOU，就7項議題成立數個工作小組，「這表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉結果而有所改變」。

蔡英文說，相信大家也注意到，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，過去跟我們都有面對面互動的經驗。

蔡英文提到，布林肯最近也公開表示，「與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值，及雙方對區域和平與穩定的共同承諾」。

蔡英文認為，這些都可以證明，台美雙方的聯繫管道暢通，「我們和兩大黨也有良好互動，台灣會持續爭取跨黨派的支持」。

蔡英文強調，共享民主自由的價值、維持區域的和平穩定、促進經濟繁榮與人民福祉，這些都是台美雙方長期的共同堅持，這些堅持，也不會因為美國選舉結果而有所改變，「我相信，台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動」。

 

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