雲林2020驛起響愛公益園遊會　12月5日安慶國小熱鬧登場 

▲「驛起響愛親子文藝公益園遊會」將於12月5日於安慶國小熱鬧登場，園遊會之盈餘將捐予若瑟醫院長照公益基金以及私立長愛家園育幼院幫助弱勢族群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起「親子文藝公益園遊會」即將於12月5日於安慶國小熱鬧登場，活動邁入第8年，而此次園遊會之盈餘將捐予若瑟醫院長照公益基金以及私立長愛家園育幼院；今(25)日召開行前記者會，虎尾鎮長丁學忠、若瑟醫院院長李聰明共同出席活動，期望藉社會大眾的愛心發揮，幫助弱勢族群。

驛起響愛社區關懷協會理事長吳麗春表示，這項活動能夠年年延續來辦理，要感謝許多企業、商家、店家甚至個人等愛心人士，以自身能力所及的提供資源、慷慨解囊，才能促成這次的園遊會。此次園遊會場地是由安慶國小無償借用，虎尾驛巷弄長照的阿公阿嬤也將帶來活力四射的健康操，以實際行動支持若瑟醫院長期推廣的長照業務，讓他們能有安心的處所互相陪伴。

吳麗春說，為提升活動的豐富多元且達到健康促進的目的，仁寶集團神寶醫資提供智能運動地墊，讓民眾在現場體驗科技運動，能訓練到「平衡、協調、柔軟度、反應、肌力、心肺」六項機能；此外，街頭藝人張振華及中和國小校長陳茂雄也一同來透過音樂傳遞對社會的愛與關懷。活動當日，購買1000元園遊券即贈乾洗手一瓶。



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