CPR救2命遭反咬！她心寒起底「病公主超扯行徑」…曝提告機率50%

▲朱女表示幫同事CPR狂壓15分鐘救回，事後卻遭同事反咬有傷口。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄一名朱姓女子9月間見一名平時與眾人關係並不是很好的同事OHCA（到院前心肺功能停止），決定放下過往努力救援，足足進行15分鐘的CPR，才避免一屍兩命慘案發生。孰料，同事醒來後竟責怪她讓自己胸前出現瘀青，還揚言提告，讓她相當傻眼。朱小姐透露，該名女同事還告訴她，已赴醫院驗傷。

朱小姐回顧事發經過，9月間她見女同事意識模糊，還躺在地上抽搐，由於救護車要抵達公司最快也要20分鐘車程，為了跟死神搶命，公司直接派車協助送醫，在車上她察覺情況不對勁，緊急替對方施作15分鐘的CPR，順利將人從鬼門關拉回。孰料，事隔兩天該名女同事竟然傳簡訊質問朱女，質疑她施作CPR有誤，導致她肋骨中間瘀青，還心律不整，最後揚言提告。

朱小姐接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，自己在南部一間營造公司擔任助理工程師，與該名懷孕的行政助理女同事才共事2個半月，由於女同事個性較不友善，時常嗆其他同事「關你屁事，做好自己的事情就好」，又時常稱自己身體不好，手不能提、肩不能扛，因此辦公室內其他同事都對該名女同事相當感冒，原先她LINE也是處於封鎖女同事的狀態，不料，對方獲救後，輾轉得到她的聯絡方式竟是為了質問。

朱小姐表示，事件發生後，公司態度也是支持她，畢竟救人要緊，目前雖然尚未接到傳票，但覺得對方提告機率為50%，因為女同事疑似有負債，也曾傳簡訊告知她「已赴醫院驗傷」。她心酸提到，救護志工是第一現場的處置者，但患者往往會忘了這些人，「出了事情才會怪我們」。

有關朱小姐的說法，《ETtoday新聞雲》依朱小姐提供對方的LINE聯絡資訊進行連繫，但至截稿前仍「未讀未回」，因此暫無法得知對方回應。

▲《ETtoday新聞雲》聯繫該名女同事，至截稿前仍無回應。（圖／突發中心攝）



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