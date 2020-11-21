1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

▲女同事直接給喜餅，讓原PO超困擾！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

遇到亂炸喜帖的同事，該如何反擊？一名女網友抱怨，近日突然收到女同事喜餅，但雙方超不熟且也沒收到喜帖，加上原PO不爽對方是大雷包一個，因此猶豫是否包紅包回禮。文章貼出後，部分網友建議，雖然不喜歡同事，但看在情面上，還是會包小禮；另一派則認為堅決不包，「直接喜餅退回就好！」

一名女網友在論壇《Dcard》傻眼表示，最近一位不熟的女同事即將結婚，坦白說，兩人根本沒有交集，工作這一年來彼此也說不到5句話，更別說打招呼，連加LINE聊天都嘸，結果尷尬狀況來了，某天中午，女同事竟逐一發喜餅，讓原PO感到莫名其妙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於是吃飯時間，不少人出外用餐，不然就是休假不在位子上，因此大家回來看到喜餅時，都露出錯愕的表情，就連別的部門也收到，至於女同事本尊也沒有意思要向大家說明，讓原PO不禁想問，「這種發餅的心態，是單純想分享喜悅？還是真的亂炸啊？」

畢竟原PO根本沒有收到紅色炸彈，且對於女同事的工作態度也無法苟同，隨後，「該不該紅包」也成了同事間茶餘飯後的話題，而喜帖真相是，原來女同事早已透過mail發喜帖，「每個人都有，包括協理副理主管級也收到！」

對此，原PO的朋友們一律建議「退餅、不包禮」，正當原PO在禮儀禮數與殘酷現實做拔河時，主管發話了，反而認為「做人要有基本禮貌還是要回禮啊～大家都同事一場，不要弄得太難看。」聞言，原PO只能眼神死直呼，「請問大家會如何解決？行情價是多少？」

▲網友建議可大家合包禮金！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友熱議「原來收到喜餅要包紅包哦？不是請我吃的嗎」、「我覺得還是要比禮盒還多包一點，至少千元，之前有類似經驗，結果我包禮盒的錢大約800元，後面落人口舌，被講得很不好聽，我心裡os，我跟你又不熟，你發喜餅給我幹嘛」、「直接大聲說，欸不好意思我不愛吃餅，不然我放辦公室大家分好了」、「太誇張了，這種發餅方式是在募款嗎？一般都會先詢問過對方有沒有意願參加喜宴吧！有回覆要參加才會收到喜帖喜餅，如果是公司同事大部分都是一兩盒喜餅辦公室大家一起分享，禮金的話就是一個人可能200元，然後辦公室合包一包給新人這樣」。