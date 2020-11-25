色主任烤肉趴「太醉」...OL好心扶上廁所　秒遭「無尾熊」狂襲

▲疑似當事人上網路社群PO網揭露此事，並徵求網友意見。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

台南1名女子，指控參與新市1處園區鄭姓工務主任私辦烤肉活動時，對方藉酒接連涉對2女毛手毛腳，包括她好心扶對方至廁所，竟遭對方頂臀襲胸，案發後她向警方提告，警方依法受理，傳喚當事人製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌送辦，全案目前已進入司法程序。

據了解，本案發生在2020年雙十節年假期間，受害者之一的女子，受邀參加園區鄭姓工務主任（39歲）在舉辦的烤肉活動，一群人從10月9日晚上烤至10日凌晨，當時鄭姓主任自稱酒醉站不穩，她好心扶對方走了百公尺至男廁。不料，鄭姓主任竟強拉她進廁所，從背後頂臀伸手襲胸，被害人受到驚嚇而大喊制止，鄭姓主任才叫她回去。被害人案發後向將轄區警方報案，指控鄭姓主任犯行。

此事也有疑似當事人上網路社群PO網揭露此事，並徵求網友意見，表示：「雙十連假期間在新市國際XX園區，發生一件該園區工務主任，利用雙十連假假期，舉辦烤肉聯誼活動，對其活動初見面參與烤肉的兩名女子，伸出狼爪，並以不當言語騷擾，並公然侮辱，其中一位女性為此園區附屬出租大樓內的女性房客…」。除對該案偵辦程序時間冗長有所抱怨，並認為被害人沒有過錯，不想離職離開園區，希望能調走該名工務主任，惟一直未能如願。

據警方表示，被害人向派出所報案，並提出性騷擾等告訴，警方依法受理，製作報案筆錄，並開立報案三聯單，警方依法傳訊被告當事人到案，警方偵訊後將全案依法函送台南地檢署偵辦。

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