救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘被喊告　沒要對方道歉原因曝

▲她CPR壓15分鐘硬搶回同事命，事後竟被喊告 。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名朱姓女子日前幫OHCA（到院前心肺功能停止）的同事進行CPR，足足壓了15分鐘，好不容易把人從死神手中救回；不料，同事後來反倒責怪她，害自己胸部、手部出現傷口，甚至揚言提告，對此朱小姐再次說明，從來沒想過對方會向她道謝，更不用說是喊告後再道歉，因為本身就跟她不是很好，但沒想到後來找她竟然是因為這件事，讓她相當氣憤。

▲朱小姐在 《爆料公社》吐苦水 。（圖／翻攝爆料公社）

為同事施作CPR的朱小姐25日接受 訪問，她回顧當時女同事昏迷指數已經降到13分，意識已經開始模糊不清，看她冒冷汗，最後躺在地板上出現抽搐，我很確定說是血糖的問題造成，不過救護車一趟到公司到最快也要20分鐘，為了搶救時效公司直接派車協助就醫，也在車上緊急幫她做了15分鐘的CPR，沒想到對方出院之後過兩天，私底下傳簡訊給她，且內容讓人相當傻眼。不僅質問她肋骨中間怎麼會有瘀青？然後又說正確的CPR是不會有受傷的，一直質疑朱女壓的不對，所以害她心律不整，最後甚至揚言提告。

被問到一開始會不會以為傳訊息是對方要向她道謝，朱小姐說：「我沒有這樣想，因為我本身跟她不是很好，我就封鎖她的LINE，她想辦法找到我的電話，傳簡訊要問這件事，讓我很生氣！」，朱小姐也說公司態度也是支持她，畢竟救人要緊。

據了解，對方已經因健康因素自動離職，朱小姐說：「她本身有第一型糖尿病，有做人工受孕，這一次好不容易成功了，但她的邏輯很奇怪，沒有呼吸心跳了，我一定要壓她呀，寶寶才能跟著活呀。」

她最後表示，救護志工是第一現場的處置者，但患者往往會忘了這些人，出了事情才會怪我們，嘆：「民眾以為我們坐後面很涼，但其實沒有，我們都在關注著病人的心跳血壓。」

時間對我們來說完全沒用！

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