對情人超大方！「4星座」一談戀愛就破財　獅子男寵爆女友

▲談戀愛時有許多大大小小的開銷，是哪些星座對情人超大方呢？（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

「吃飯、看電影、出去玩」是情侶的日常行程，但這些行程加起來的花費可不少，科技紫微網整理出「對情人超大方」TOP4星座，快看看自己或另一半有沒有上榜！

獅子座

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最重面子的獅子座，最會打造氣派浮誇的場面，什麼都要給情人最好的！獅子男對女友的寵愛可以說是無上限，吃好用好是基本款，任何要求都會努力達成，就算是要天上的星星，也會想辦法變出來；獅子女則是會用盡心思和金錢精心打扮，除了牢牢抓住對方以外，被男友帶出門更非得要驚豔全場不可，堪稱是越幸福越窮的最佳代表

巨蟹座

心思細膩的巨蟹座，愛上一個人後，除了對情人無微不至的照顧，更是會把裡裡外外打點得非常好，把情人放在第一位的他們，常常會準備愛心便當，重要節日更是精心準備禮物跟驚喜，這些為愛所投入的時間、精神、金錢，隨著幸福指數成長，累積起來的開銷可是相當驚人！

摩羯座

務實的摩羯座平常很省，錢只會花在刀口上，但是談戀愛後，他們就好像換了一個人一樣，在愛情中，摩羯並不是那種大小事包辦包買的類型，但若是情人喜歡的禮物，平常自己捨不得買的、捨不得花的，都會毫不猶豫心甘情願的買下去。

雙魚座

本身就非常浪漫的雙魚座，在談戀愛時更是會製造各式各樣的甜蜜小驚喜，這個小驚喜不是走華麗路線，但絕對能溫暖對方的心，也因為他們太沉浸在愛情氛圍中，所以很容易為愛東買一點西買一點，直到月底才發現荷包已空，整個大破財。