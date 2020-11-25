幫帶前妻2幼子！懷孕女友被嫌「怎教的」秒提分　他傻眼：多委屈

▲女友滿腹委屈，進而提分手。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

一名離婚並育有2子的男網友發文抱怨，他的現任女友平時都在家幫忙帶小孩，且還為此幾乎足不出戶；然而，他最近卻發現小孩的行為越來越誇張，於是便質疑對方「怎麼帶小孩的？」豈料，女方聽到後心有不滿，進而提分手，讓原PO當場傻眼，「跟我在一起是有這麼委屈嗎？」該則貼文曝光後，立刻引發熱議。

原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他雖然曾有段失敗的婚姻，但目前已經交到女友，且對方很體諒他的處境，不但沒吵著要買衣服、化妝品，未來還願意直接登記，省下婚紗、婚戒的錢。

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平時，女友都會在家幫忙帶原PO與前妻的孩子，一個2歲、一個3歲，照顧起來並不容易，且她目前也懷孕了，辛苦指數更是直線飆升。原PO表示，他很清楚兩個小男生不好顧，但是小孩最近的行為真的越來越誇張，讓他不得不出聲，「我只是問到底怎麼帶小孩的、教成這樣，女友就說自己多委屈」，最後甚至直接提分手。

▲原PO不懂女友有什麼好委屈的。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO不解，他一個人工作，每月除了負擔2萬元的房貸，還要天天給女友和兒子400元的餐費，真的很辛苦，反觀對方，「只是在家帶小孩，不曉得到底在幹嘛！」他無奈表示，他也想自己帶小孩，但是經濟狀況就是不允許，「一直要分手分手的，跟我在一起是有這麼委屈嗎？沒工作的人永遠都不知道工作的人有多累！」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒替女友打抱不平，「400元拿去買套子啦」、「她本來就沒義務幫你照顧前妻生的孩子，不如你休假在家自己試試照顧有多累」、「懷孕又要帶小孩真的很辛苦，如果養不起就不要生」、「錢難賺還一直生」、「誰應該幫你帶孩子？何況還不是自己親生的」、「保險套很貴嗎？怎麼不避孕」、「角色對調你就知道為什麼了」、「你女友懷了你的孩子才真是不幸」。