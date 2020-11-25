「放女友照片」釣男人　她解鎖男友第二支手機驚呆：該怎麼開口？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友24日在臉書粉絲專頁「靠北男友2.0」PO文聲稱，和男友交往超過2年，平時相處還算融洽，某一天不小心在車上找到「第二支手機」，解鎖後才發現男友竟然用她的照片玩交友APP，「我該怎麼開口？」

▲原PO與男友平時感情很好。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，她目前19歲，男友20歲，兩人交往超過2年，「我家到他家車程大約50分鐘，每週他都會帶我出去玩，吃的、住的等等基本都是他出錢，我都不用帶錢包」，就連半夜經痛，男友也會擔心到衝過來，堪稱超級暖男。

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然而，原PO在某一次過夜旅遊時，意外在車上發現男友的「第二支手機」，好奇查看，發現裡面安裝很多交友軟體，當下簡直不敢相信，但還是忍住怒火點開，「結果他跟好多人聊天，但都是男的，而且照片還是放我，我該怎麼開口？他是絕對禁止我玩交友APP，但自己在玩，還不是跟異性聊天……。」

▲原PO意外發現男友第二支手機中的「祕密」。

大多數網友看完原PO的遭遇，都覺得這個發展實在是太扯了，如果是真的，最好小心一點，「到時候出什麼事，他資料、照片、電話通通用妳的，妳突然收到什麼傳單也不意外」、「不單純」、「夠勁爆，我能想像妳有多驚訝」。

還有一名網友留言分享自身經驗，提醒原PO多留意，「我朋友也曾用這招騙男生買點數，還叫我假裝跟對方通電話，後來那個男的真的買了點數。但這種事情有一就有二，朋友一直叫我繼續幫忙，簡直快被煩死，這才說出『你自己想辦法，我不想幫你了』等拒絕的話」。

不過，也有人覺得不用大驚小怪，「有時候就是想找人聊天，又怕找女生妳會誤會，只好這樣了，男人的快樂就是這麼簡單」。