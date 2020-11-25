65吋電視、微波爐、咖啡機下殺！好市多黑五「第4波優惠」搶先看

▲好市多黑色購物節明（26）日來到第4天。（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」在本周登場，一連7天推出上百樣優惠商品，明（26）日來到第4天，繼日前的金條、鑽石項鍊及耳環後，好市多再次搶先曝光第4波精品優惠有1.22克拉鑽戒；家電則有65吋電視、微波爐、義式膠囊咖啡機、行車紀錄器等，家居與民生用品方面則有CK男性平口褲、防風羽絨外套、冬被等，民眾可把握機會搶便宜！

▲好市多公布黑色購物節「第4日優惠」。（圖／截自好市多APP）

好市多「黑色購物節」第4日精選優惠商品搶先曝光，包括1.22克拉鑽戒，家電則有TCL的65吋智能顯示器、MIO測速高動態行車紀錄器、DOLCE GUSTO 義式膠囊咖啡機、惠而浦微電腦觸控式微波爐、太興電工五開四插延長線；家居與民生用品方面有CALVIN KLEIN男純棉平口褲、32 DEGREES男防風羽絨外套、CALIPHIL 長纖萊賽爾冬被等。

▲好市多公布黑色購物節「第4日優惠」。（圖／截自好市多APP）

好市多黑五限定優惠自11/23起至11/29日止，今年延續去年一共有7天時間，祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，每日下午5時將於APP搶先公布隔日優惠，但實際價格和更多項目仍須至賣場才能揭曉。而黑色購物節期間，各門市營業時間也提早至上午9點開始營業，27至29日則提早至8點開門。

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