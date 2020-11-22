影／連接器異常暫停試營運盤檢　盧秀燕親勘中捷「一切安全至上」

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線昨日發生列車連接器斷裂異常，暫停試營運檢修，台中市長盧秀燕為此22日放棄北上參加反萊豬遊行，親至中捷瞭解故障原因。她表示，捷運試營運就是找出問題並解決問題，「寧願過度小心，一切安全至上」，將以最嚴謹態度面對處理。

▲盧秀燕親至中捷了解連接器斷裂異常原因。（圖／台中市政府提供）

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台中市長盧秀燕原預計今天北上參加反萊豬大遊行，因昨日中捷綠線列車出現連接器斷裂異常，決定今天起暫停試營運。由於試營運暫停後的工程檢修，涉及許多行政作業與決策，她決定以市政優先坐鎮台中，並邀集中捷公司、台北捷運工程局、捷運列車原廠日本川崎重工，共同商討後續處理方式。

▲▼盧秀燕聽取中捷人員說明連接器斷裂狀況與原因。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕強調，「安全與順暢」是捷運正式通車的最高原則，試營運是一種壓力測試，中捷公司、市府、廠商定會以最嚴謹態度解決問題，待確保安全無虞、運作順暢後再恢復試營運。

中市交通局長葉昭甫表示，此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正努力修復中；除了修復故障處，廠商也會全面檢查所有列車，待確認安全無虞後捷運綠線將儘速恢復試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響。他強調，市府會秉持謹慎態度面對處理，也會持續對外說明進度。

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