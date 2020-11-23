中捷車廂連結器問題曾發生　台中議員怒斥：川崎重工出面道歉

▲台中議員李中（中）要求川崎重工，應為中捷車廂問題出面道歉。（圖／李中提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線列車日前連結器斷裂暫時停駛，引發民眾關切，台中市議員李中23日在市議會總質詢時表示，川崎重工在車廂問題上曾發生過多次意外，已是慣犯，卻在記者會上辯稱「從來沒有發生過」，這是非常不負責任的說法，他要求董事長應親自向台中市民道歉，交通局也應成立專業調查小組，納入材料與機械工程學專家，儘速提出翔實報告。

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▲台中議員黃馨慧（右）要求全面體檢車廂，並無限期推遲通車日期。（圖／黃馨慧提供）

李中指出，川崎重工日前面對中捷綠線車廂連結器斷裂時，竟然說出「從來沒有發生過」，這是非常不負責任的說法，李舉例，2017年，川崎重工製造的日本東海道新幹線列車底盤車架曾發生裂紋，2018年，交付給華盛頓都市交通管理局的車輛，又爆出焊料、布線、連接器處理等問題，在車廂事件方面，川崎重工已經是慣犯。

李中說，如果連結器的材料是整塊的，那就要追查材料是否在某些壓力、拉力下會產生不當變化導致斷裂，如果連結器的材料是拼接，那就要追查當時焊接製造的過程。

李表示，有部分人士將責任歸咎在中捷公司的維修上，這是倒果為因、不辨是非，市府是買家，賣家賣出不好的東西，而且還在保固期內，市府當然要向賣家追究責任，其次，中捷公司的日常檢修不會去做細部拆解，部分人士刻意無限上綱，這樣幫賣家把責任移轉到買家身上的作為，實在令人不解。

另外，2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，川崎重工替台中捷運綠線製造的車廂，就是使用神戶製鋼所的材料，當年市議會顏莉敏、黃馨慧等人也曾提出過質疑，現在發生連結器斷裂的問題，當年的市府交通局長王義川是否避重就輕？

市議員黃馨慧指出，既然中捷已經發生「從來沒發生過」的安全事件，市府應非單點找尋問題，立即全面體檢車廂，並無限期推遲通車日期。

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