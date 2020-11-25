叫外送付「一大袋1元」！怕被拒請「小妹」去取餐　外送員：狠角色





▲外送員常會碰到許多稀奇古怪的事情。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送平台相當力便，可以線上付款，也可以用現金當場付費，一名外送員日前接到一筆訂單，客人要求現場付費，沒想到一送到指定地點後，竟然是一名小妹妹拿著一大袋的1元出來領餐，讓他傻眼直呼對方是「狠角色」，在冷冷的天氣下，不捨得小妹妹受風寒，趕緊叫她快點回家，「連算都不敢算」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，日前接到一筆訂單，客人要求到貨付款，送到指定地點後，出來領餐的是一名小妹妹，最傻眼的是，小妹妹手上還拿著一包用透明夾鏈袋裝著的1元。在冷冷的天氣下，他捨不得小妹妹在外面吹風，錢連算都沒算，就趕快叫小妹妹回家。

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▲有客人拿一大袋的1元付錢取餐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

外送員看著一大袋的1元銅板，帶著無奈的心情收下，「如果你是外送員，你收到這樣的現金你會如何？重點是對方是狠角色，叫他小孩拿這包來跟我取餐」。照片中，袋子裡的1元十個十個綑在一起，全部裝在夾鏈袋裡。

貼文一出後，許多網友留言表示，「回他抱歉送錯地方，直接掉頭走人」、「遇到這種真是無言呀」、「十個一元用膠帶綁連銀行都不收」、「也太會利用小孩了啦」、「我是做生意的，不介意客人拿零錢，但真的很討厭把零錢用膠帶捆住的客人」、「用膠帶真的超X爛，自以為貼心，錢都黏黏的好嗎！」

但也有網友指出，「雖然也是錢，但沒替人著想，這種教育方式不太好，往好一點想就當作他沒錢只剩下這些零錢可用了吧」、「應該是殺豬公後有一大堆零錢，懶得拿去存，就直接叫外送用掉吧！怕會被唸，所以叫小孩拿出來，家長真是聰明啊」。

