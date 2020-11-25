漁港驚見「往生蟹」！佛系老闆：已超渡　還釣出「自殺鮭魚」

▲永安漁港內有店家販賣「往生蟹」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多店家為了吸引民眾眼球，總是會想出一些稀奇古怪的廣告宣傳詞，一名網友到桃園永安漁港玩樂，發現其中一間店家的招牌特別有趣，標語寫著「往生蟹，已超渡請安心食用」，如此幽默的口吻，令他忍不住大讚店家「很誠實」。照片曝光後，許多網友笑翻，根本就是被賣魚耽誤的廣告人才。

原PO分享在永安漁港看到的爆笑場景，拍下照片後貼在臉書「爆廢1公社」，只見店家在門口擺放一排螃蟹，並在下方的板子上寫著「往生蟹，1隻100元，已超渡請安心食用」。原PO忍不住噗哧大笑，大讚「這老闆了不起，很誠實！這是我看過最特別的招牌了」，還在文末hashtag「佛系老闆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了往生蟹，還有自殺鮭魚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

吸睛的標語引起許多網友回應，「這樣也行」、「記得要心懷助唸的慢慢品嚐」、「快用牙齒幫他們嘴化，祝這些蟹子們一路好走，來世別再投錯胎了」、「往生蟹吃了往生謝」、「中午吃，晚上走」、「早上買，中午吃，晚上走，半夜招魂，馬上輪迴」。

但也有網友擔心，吃死掉的螃蟹不安全，「是誰會去買死的大閘蟹，一隻十元我也不敢買」、「螃蟹死掉就不能買啦」。還有網友分享看到的有趣廣告招牌，「一樣都是永安漁港，也有自殺鮭魚」。原PO則認出，似乎是出自同一家店，「好像是同一家，這老闆很有才」。