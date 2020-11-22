深夜叫外送！餐盒蓋放「女子大頭照」店家卻納悶　他怕爆：她是誰

▲原PO叫了外送，卻遇到讓他匪夷所思的事情。（圖／翻攝自Expat Hong Kong）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書粉絲專頁《Expat Hong Kong》是個公共平台，開放給香港人分享照片、故事、經驗等等，就有一位香港男網友貼出一個讓人覺得很詭異的事情！他在文中表示，自己半夜叫了外送，結果東西送來的時候，卻有一碗白飯盒蓋上放了一張短髮女的大頭貼，讓他很納悶「有人知道她是誰嗎？或放照片是什麼意思？」

這位男網友在18日貼文，文中用全英文敘事，大概意思則是如下，「各位，我在晚上12點半點了外送，結果來的時候，裝白飯的碗蓋上有一張女人的照片」，他說他打給店家，對方則是強調沒有放任何類似這種大頭貼進去，讓他忍不住發問有沒有人認識這個女子，或是放這種證件照是什麼意思。

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▲餐點飯碗蓋上放了一張女子證件大頭貼照片。（圖／翻攝自Expat Hong Kong）

看看照片，只見女子頭髮及肩、瀏海旁分，露出完整的清秀五官，嘴角微微勾起，穿著有粉色領口的白色上衣，乍看就是一張普通的證件大頭照，但若是無緣無故出現在自己的外送餐點上，而且店家也毫不知情，難免讓人越想越毛。

就有不少陰謀論的網友留言，「塊陶啊（快逃啊）」、「你應該趕快把照片燒掉，我是認真的」、「我的天！不要吃那碗飯！不要留著那碗飯和照片」、「可能是往生者照片。」也有網友猜測，「可能是不小心放進去的，這總比在飯碗裡面好」、「不是店家的，還是能不能問問看外送員？」

更多網友則是留言開玩笑的說，「外送平台的模特兒吧」、「那是熊貓小姐」、「因為你吃太多飯，你會便祕，這是你主治醫生的照片」、「我會通靈，我告訴你，這個女士希望你不要再用外送平台叫白飯，自己煮啦」、「她是煮你那碗白飯的廚師？」