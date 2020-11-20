消夜叫700元燒烤！驚見「整盒黑化肥腸」瞬間酒醒　網：最高境界

▲這個肥腸真的是絕了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友半夜喝酒想配下酒菜，於是點了700多塊錢的外送燒烤，沒想到送達後，眼前焦黑的烤物讓他瞬間驚醒。而畫面曝光後也讓網友們傻眼，直呼「是在火化什麼啦」、「好慘，那個真的黑的徹底」。

網友日前在「爆怨2公社」發文，「朋友半夜喝酒想吃燒烤，便叫了外送，結果東西送來後整個酒醒。」只見他狂點了泰國蝦、生蠔、黑輪片、烤美人腿（筊白筍）、玉米筍、洋蔥和肥腸，一共花了719大洋，原本以為是一頓豐盛消夜能大飽口福，沒想到這些烤物一個比一個慘烈。

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畫面中，黑輪片、洋蔥、筊白筍已經被烤得蠻焦了，結果肥腸更悲劇，外層竟「全面黑化」，根本完全無法入口。

▲看到都沒胃口了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

震撼的一幕掀起熱議，許多網友們忍不住開嘲諷，直呼「烤物最高境界...直接碳化」、「臭灰搭的也太淋漓盡致了吧」、「好慘，那個真的黑的徹底」、「這真的很扯，那家店是沒開燈在烤吧」、「肥腸是大腸癌末期是不是」、「這香酥肥腸，他是用中鋼的火爐去烤的嗎」、「太扯，肥腸像黑腸了，看起來最好吃的是那碗泡麵」。

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