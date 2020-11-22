辣妹嗨喊「23歲只有一次！」壽星被綁上鋼管車　遊街慶生笑瘋萬人

網搜小組／鄺郁庭報導

「人生23歲只有一次而已！讓我們OO可以有一個難忘的生日！」但這樣的慶生會，恐怕壽星只想狂灌孟婆湯、把一切給忘了吧！一名男網友日前在臉書《爆廢1公社》貼文「很可憐呀！朋友生日，被綁在鋼管車上遊街啦！」影片讓其他人笑噴「這是槍斃前的遊街示眾吧？笑死」、「這是過生日還是被討債？」

▲原PO看到「慶生遊街」，忍不住拍下上傳分享這段滑稽的畫面。（圖／翻攝自爆廢1公社）

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男網友21日晚上貼出影片，說他經過台南大灣路的時候，遇上好幾台鋼管車在遊街，每一台上面都各有一位火辣的鋼管女郎，穿著露腰短背心和熱褲，露出白嫩漂亮的一雙大長腿。有趣的是，這些女郎不是為了婚喪喜慶在表演，拿著麥克風一開口就是先致歉「在此跟我們所有現場朋友說聲如果有打擾了，不好意思喔！」

▲壽星被五花大綁在鋼管車上。（圖／翻攝自爆廢1公社）

辣妹繼續開口，原來這個遊街是要幫人慶生，主角甚至還被「綁」在第2台鋼管車上，只見主角被像是膠帶或保鮮膜的東西牢牢地纏在鋼管上，只能無助地看著前方，接受鋼管女郎的祝福「可以跟我一起喊生日快樂嗎？1、2、3……生日快樂～～～耶！」

影片瘋傳開來後，吸引大票網友笑噴留言，不少人還狂tag朋友，「生日有需要此項服務嗎」、「明年妳生日我幫妳」、「好像要去遊街示眾，最後推到菜市口斬首」、「一個嗨爆、一個尷尬爆，尬爆」、「好像古代做錯事情遊街丟雞蛋一樣」、「公開處刑的感覺」、「這已超越NBA球星的霸氣了，直接在車頂餒，而且不管是誰都會看你一眼，直接贏球星。」