好市多黑五Day3「349元擴香組盒」　他見霸氣容量秒買：誇張便宜

▲總共600ml的擴香組盒超優會！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「黑色購物節Day3」暴動開打，仍有網友熱心分享好康優惠！一名男網友今（25）日去逛賣場時，看到知名擴香大特價，一瓶120ml市售價約200多元，而好市多推出2瓶與4補充包，組合價只要349元，讓原PO驚呼，「也太誇張的便宜！」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享神級好物，他逛賣場尋寶時，發現一款室內擴香組合，內容物包括2瓶120ml瓶裝、4補充包90ml，，讓他急忙放入購物車後，直呼「賣349元也太誇張的便宜，拿來放廁所都不會心痛！」

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香味部分，一瓶鼠尾草&海鹽，另一瓶為粉嫩櫻花，實際查看好市多官網比價，網路售價549元，而以往賣場常態價格為499元，如今秒折扣150元，也沒有限購數量，數量賣完為止，讓不少香氛控暴動勸敗。

▲網友評價兩極！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友狂刷讚，「有買～味道真的很不錯～而且便宜很多」、「我就是放廁所，另一瓶放鞋櫃」、「我等一下要來去搬幾組」、「每年都去囤！好用」、「這個已經快變每年黑五都有的商品啊，去年也是特價，今年也是」。不過也有網友給負評，「昨天拆封，弄到手上一點點（瓶蓋），一整個下午，手非常不舒服」、「我用起來，一開始幾天有香， 後面完全沒味道」。