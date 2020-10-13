疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

▲教育部次長劉孟奇。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

各國境外生來台已有約1萬8千多人，教育部次長劉孟奇今（13日）表示，受到疫情引響，今年新生預估僅有1.6萬人，有3000人放棄來台就學，包含舊生2000人、新生1000人，粗估國內大學將因此短收3.3億元的學費。

劉孟奇指出，境外生入境人數，6月平均每日7人、7月平均每日34人、8月平均每日158人、9月平均每日280人、10月平均每日114人，9月達到最高峰，最多1天有800多人入境，10月因大學已開學，因此入境人數減少。

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劉孟奇提到，如果沒有疫情，境外生每年都會以5至6％增加，但今年不但沒有成長，可能還會減少，今年新生預估僅有1.6萬人，因此109學年境外新生約估減少3千人，國內大學將因此短收3.3億元的學費。劉孟奇表示，目前放棄來台就學的3000位境外生包括舊生2000人、新生1000人，這些少掉的學生，以來自印度、菲律賓及印尼為主。

劉孟奇進一步指出，國內大學來自印度的學生應該有700人，但目前僅進來18人；來自菲律賓的境外生應該有700人，但僅進來43人；來自印尼的境外生應該有3000人，但僅進來1189人，這幾個國家疫情嚴重，出境班機很少，因此造成許多境外生乾脆放棄來台就學。

另外，劉孟奇也說，有些採取安心就學方案的境外生，會在線上註冊，所以可選在11月後回台，但這部分人數不多，因此，教育部後續將研擬讓非學位生來台，並優先安排領有我國獎學金的學生入境，第一波將以450個拿教育部獎學金的華語生為對象，按照目前的檢疫能量，這批人有很大機會可以入境。