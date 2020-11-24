英國半年報告狂轟「港版國安法」　林鄭月娥：雙重標準！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國23日發布「香港半年報告書」，指「港版國安法」多次違反《中英聯合聲明》，並損害香港司法獨立，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。對此，香港特首林鄭月娥表示，英國的報告將「雙重標準」發揮得「淋漓盡致」，她與特區政府會繼續堅守原則，依法施政。

林鄭月娥23日深夜在臉書發文，她提到，過去一年，多個外國政府都無理批評香港事務，特區政府每次都有理有據地反駁，其中一個論點是這些外國政府所持的雙重標準，「今日傍晚時分英國外相發表有關香港的半年報告，就將這『雙重標準』發揮得『淋漓盡致』。」

林鄭月娥指出，報告批評全國人大常委會訂立《國家安全法》，説是違反「一國兩制」和香港的高度自治，但大家都知道英國有相當完整的維護國家安全法律，而其秘密情報機關MI5和MI6更是世界知名；《香港國安法》賦予香港特別行政區承擔維護國家安全的主要責任，難以想像英國會把國家安全工作交給地方政府和當地警察，「這不正是維護『一國兩制』、尊重特區高度自治嗎？」

林鄭月娥表示，報告又批評特區政府因疫情把立法會選舉押後一年舉行，難道英國政府忘記了它們早於今年3月已通過法例把原定在5月7日舉行的地方選舉，包括倫敦市長選舉，押後一年，並延續現任議員的任期一年嗎？當時所持的理由亦是新冠疫情，難道香港選民的安全比不上英國選民的安全嗎？

林鄭月娥指出，報告又批評全國人大常委會有關立法會議員資格問題的決定，説特區政府按決定宣布四名被依法認定違反誓言中要求擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的立法會議員喪失其議員資格是偏離民主過程，但事實上，公職人員宣誓效忠國家制度、擁護國家法例是應有之義，也是國際通例；在英國，任何人拒絕效忠英女皇將無法就任議員。

林鄭月娥強調，她和特區政府會繼續堅守原則，依法施政。