2020太混亂！英牛津詞典選不出「年度代表字」　疫情、示威都上榜

▲疫情讓許多相關詞彙使用量大增。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

每年皆會選出一個年度代表字的牛津英語詞典(Oxford Dictionaries),面對動盪混亂的2020年,表示他們無法僅以一個字代表全年,反而得選出好幾個字,來代表這前所未有的一年。

綜合外電報導,「事情很快就變得明顯,2020年不是一個能乾脆由一個字代表的一年」,牛津英語詞典表示,今年人們更換主要關注詞彙的速度非常快,而且還會重新輪流。

牛津英語詞典在「前所未有之年的代表字」報告中,挑選了能反映2020年「精神、情緒或是關注點」的詞彙,而其中因為今年2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情的全面影響,「大流行」(pandemic)一詞的使用率猛烈激增,較以往高出5萬7000%。

報告指出過去一年在英語世界中,迅速累積了大量與疫情有關的詞彙,顯示「冠狀病毒」、「R值」、「社區傳播」等相關醫學與科學詞彙,已成為大眾對話的重要部分。

依照使用頻率的高峰,牛津英語詞典今年以每月作為區分,選出當月最具代表性的詞彙。一月為「森林大火」(bushfire),因澳洲在南半球夏天遭遇了創紀錄的大火災難;二月是「宣告無罪」(acquittal),為美國總統川普彈劾案的結果。

▲黑命貴示威自美國開始,延燒至歐洲、澳洲等地。(圖/達志影像/美聯社)

從3月開始直到5月,英語世界的相關詞彙開始被大流行主宰,包括2月11日才出現的全新字詞「2019冠狀病毒疾病」(Covid-19),以及「封城」(lockdown)、「社交距離」(social distancing)與「解封」(reopening)等。

6月至7月則因非裔美國人佛洛伊德之死因發的街頭示威,「黑命貴」(Black Lives Matter,BLM)瞬間成為主要詞彙,隨之還有「取消文化」(cancel culture),以及「黑人、原住民和其他有色人種」(BIPOC,Black, indigenous and other people of color)。

8月因美國總統大選接近,郵寄選票的「郵寄」(Mail-in)成為當月關鍵詞,另外還有白俄羅斯抗議黑箱選舉、長年霸政賴不下台的強人總統盧卡申科(Alexander Lukashenko),因而引人關注的「白俄羅斯」(Belarusian)。

9月英國政府展開大規模疫苗測試計畫,則是「Moonshot」;10月是中國國家主席習近平預告中國2060「碳中和」(net zero),與上世紀70年代方出現的「超級傳播者」(superspreader)共列代表字。

2019年,牛津英語詞典年度代表字為「氣候緊急狀態」(climate emergency);2018年則為「有毒的」,與當代人罵直男「直男癌」有關。