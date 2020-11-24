歐美關係新起點！歐盟2主席與拜登通話　邀2021訪歐出席峰會

▲歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩與拜登通話。（圖非本次事件畫面／翻攝自推特／@vonderleyen）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

歐洲聯盟2位主席今晚與美國民主黨籍總統當選人拜登通話，認為歐美跨大西洋夥伴關係將有新起點，並邀請拜登2021年赴布魯塞爾出席歐盟領導人峰會。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2 位歐盟領導人今晚在推特上發文表示分別與拜登（Joe Biden）通話，范德賴恩說向拜登祝賀勝選，這是歐美全球夥伴關係的新起點。

而米歇爾則是提議歐美在具有共同利益及價值觀的基礎上重建一個強大的跨大西洋聯盟，並邀請拜登2021 年訪問布魯塞爾與歐盟成員國舉行特別會議，討論共同重視的優先事項。

拜登先前已陸續與英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等歐洲領袖通話，拜登說：「我讓他們知道，美國回來了。我們會重返棋局，不再是單槍匹馬的美國。」

此外，當歐盟期待重修跨大西洋盟友關係時，今晚歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也與中國外長王毅通話，闡明歐盟對中國的關注。

波瑞爾向王毅強調完成歐中投資協定的重要性，並指出談判取得進展對雙方關係的重要性，此外他也關注香港情勢，並重申歐盟立場，即中國必須尊重一國兩制原則下的香港自治。