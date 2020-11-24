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多次為台發聲！布林肯確定獲國務卿提名　料續挺台灣國際參與

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▲▼資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）確認成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國總統當選人拜登今天提名前副國務卿布林肯出任國務卿。布林肯過去批評世衛排除台灣，也曾讚許台灣鬆綁美豬美牛進口，上任後預料將持續挺台國際參與，延續雙邊經濟對話。

拜登（Joe Biden）今天中午宣布多項外交、國安人事任命，包含提名布林肯（Antony Blinken）出任國務卿、國安幕僚蘇利文（Jake Sullivan）任白宮國安顧問，及前國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）任國土安全部長等。

此外，拜登也提名美國中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監，她將成為首位接掌美國情報系統的女性；聯合國大使與總統氣候變遷特使則分別由職業外交官湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）、前國務卿凱瑞（John Kerry）出任。

拜登指出，在國安與外交政策上他沒有時間可浪費，需要一個「上任第一天就能讓美國重返談判桌主導位置、協助世界重整旗鼓面對當前巨大挑戰，並促進美國安全、繁榮與價值的團隊」。

根據美國法律，總統重大人事提名案仍須獲得參議院確認同意，才能正式生效。

布林肯外交資歷豐富，熟稔歐洲事務。1993年他首度進入國務院任職，擔任歐洲暨加拿大事務助卿特別助理。之後他則先後擔任前總統柯林頓（Bill Clinton）首席外交政策撰稿人、歐洲事務首席顧問與國安會成員。

布林肯跟在拜登身邊近20年，是他最貼身的外交幕僚。拜登擔任參議院外交委員會主席期間，布林肯曾任委員會幕僚長；2009年初拜登以副總統之姿首度入主白宮，布林肯則擔任他的國安顧問長達4年。

前總統歐巴馬（Barack Obama）第2任期間，布林肯先是在2013年升任美國副國安顧問，2015年則獲提名擔任國務院第2把交椅副國務卿的職位。歐巴馬卸任後，布林肯轉往私部門發展；拜登今年角逐總統大位，布林肯又回鍋擔任他的資深外交顧問。

國務卿掌管美國外交事務，與台灣最息息相關；根據布林肯過去與台灣的接觸與相關發言，預料他未來上任後，美台雙邊往來與本月20日正式啟動、由國務院主導的「台美經濟繁榮夥伴對話」皆會延續，美方也將持續支持台灣國際參與。

2015年6月，總統蔡英文當時以民進黨總統參選人身分訪美，當時她在國務院與布林肯進行長達約1小時會談，創下台灣總統參選人與美方官員在國務院內會面首例。

隔年1月，蔡總統順利當選，布林肯同年3月出席華府智庫活動時，讚賞台灣人民透過選舉，「再度向世界展現一個成熟、說華語的民主國家，會是什麼模樣」。他隨後出席眾議院聽證會，也在書面證詞中表示期待與台灣首位女性總統合作，進一步強化美台關係。

此外，拜登宣布勝選7天後，駐美代表蕭美琴致電布林肯，代表台灣政府祝賀拜登勝選。兩人通話時間長達15分鐘，可見並非僅是形式上的恭賀；這說明若布林肯順利接下國務卿一職，美台在外交管道的溝通應能持續保持暢通。

針對台灣國際參與困境，布林肯今年5月接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示，台灣遭世界衛生組織（WHO）排除是件非常不幸的事，此舉在政治與實際層面來看都是個「巨大錯誤」（huge mistake）。

布林肯指出，台灣應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的成功經驗與專業知識，對世界來說十分寶貴。他說，希望美方能竭盡所能，確保台灣能參與國際組織。

除了支持台灣國際參與，布林肯也有意強化與台灣經濟關係。

今年8月底蔡總統宣布放寬美豬美牛進口，布林肯當時推文表達肯定。他說，台灣解除美牛美豬貿易障礙，對美國農民、牧主及經濟來說都是好的；他並強調：「與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。」

整體來說，布林肯若接掌國務院，美台往來雖可能會較目前略轉低調，但美國支持台灣國際參與與擴展雙邊經濟合作的努力，力道應該不減。

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