美少將突訪台　退將：很不尋常！證明《台灣旅行法》不是簽假的

▲美國官員專機22日抵台，降落松山機場。（圖／記者張榮恩攝）

文／中評社

《路透社》報道，負責美國亞太地區軍事情報的海軍少將史達曼訪台，但美台官方都未證實。退役陸軍少將、中國國民黨前桃園市黨部副主委于北辰接受中評社訪問表示，不要看到“情報”兩字，就聯想美國中央情報局（CIA），來訪是美國印太司令部底下處長，應是軍事情報交流，不會到達“國家戰略層級”情報交流。

他說，當然這次是現役軍人搭乘美國行政專機來台，確實很不尋常，只能說《台灣旅行法》在川普政府2018年3月16日簽署生效後，先前看到美國衛生部長阿扎、國務院次卿克拉奇等“文官”，現在間接證實“武官”也來台，證明這個法案簽署“不是簽假的”。

于北辰，1968年生，陸軍官校59期畢業，歷練陸軍基層職務，少將退伍，吳敦義擔任黨主席期間，獲邀擔任黃復興黨部桃園支部黃國園主委，也是國民黨桃園市黨部副主委，江啟臣主席任內離任，現為政治評論員、網路名人、Youtuber，經營Youtube專頁《北極星說故事》，時常開網路直播替軍人發聲。

▼路透社可靠消息指出，本次訪台的神秘美國官員是海軍印太情報總指揮史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝美國海軍官網）

一架美國行政專機（編號375）22日傍晚悄悄降落台北松山機場，外傳秘密訪台的美國官員為負責監督美軍在印度太平洋地區軍事情報的海軍二星少將史達曼。台“外交部”22日證實有美國官員抵台，但婉拒提供細節，並說這是不對外公開的行程。

于北辰告訴中評社，台美軍事交流以前都有進行，只是沒有公佈，只是以前都有一套說詞，好比“我已經退伍了”，不會有現役軍人。這次搭乘美國行政專機確實不尋常，是跟以往台美軍事互信交流最大不一樣。

這次美軍來台是否位階最高？

他說，美軍來台也是穿西裝，不會穿軍服，以前漢光演習，美方所謂太平洋司令部，現在叫印太司令部都派人來台，也是高階軍人，只是不知層級多高，只寫“某某先生”，遇到美軍都說：“我是退伍的”，這次消息為何曝光？是否因為2018年3月16日《台灣旅行法》生效過關，鼓勵台美雙方官員互訪，“檯面下”搬到檯面公開進行？真的不知道。

被問到，美國是否藉此賦予“特殊任務”？尤其在川普卸任之前，是否試圖挑動台海敏感神經？是否做出瘋狂舉動？

▼于北辰認為，這次是現役軍人搭乘美國行政專機來台，確實很不尋常。（圖／翻攝于北辰臉書）

于北辰表示，嚴格說來，這次來訪的美軍將領，是在印太指揮部底下的處長，好比我們“國防部”下屬情報作戰參謀處底下的處長，位階多高？真的不知道，當然搭乘美國行政專機來台，一定會有軍機保護等措施，但是美國跟我們的軍人是一樣，忠於《憲法》又不是忠於川普。

他說，這次來台不是CIA（中央情報局）是美國印太司令部底下的處長，應該是軍事情報交流，最多簽訂一些合作項目而已，不會到“國家戰略層級”的情報。

被問到，是否替“某人”來台進行前置作業？

于北辰分析，如果是川普來台提早做準備，也不用派印太戰略的處長來台，道理就像蔡英文要出訪美國，也不可能去派陸軍總部少將處長去做協調。

他不認為川普任期剩下60天，還會做出破壞區域和平穩定的事，不會在這個時間發生，大陸軍方也會克制，畢竟川普都忍了四年，最後60天還不能忍嗎？如果最後還發生台海局部衝突，製造麻煩，不是給拜登政府麻煩嗎？

于北辰認為，中國也希望拜登新政府上來，不是跟中國變成敵人，當然回到昔日夥伴關係是不可能，至少可以變成競爭的對手，除非中國要幫川普，否則應該不會輕舉妄動，這60幾天相對是比較安全，之後要觀察中美關係發展，才能決定我們未來的戰略走向。