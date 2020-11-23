以色列總理秘密夜訪沙烏地！　與蓬佩奧、沙國王儲「私會2小時」

▲美國國務卿蓬佩奧與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日曾於耶路撒冷發表聲明。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

以色列媒體22日爆料，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）秘密飛往沙烏地阿拉伯，與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）私下會面。此外，以色列情報局局長也參與了這場會議。

據《半島電視台》報導，幾名以色列消息人士表示，以色列總理尼坦雅胡22日搭乘飛機，秘密前往沙烏地阿拉伯，與當地王儲沙爾曼和美國國務卿蓬佩奧共同會面，以色列情報及特殊使命局局長科恩（Yossi Cohen）也參與其中。但包含尼坦雅胡的辦公室、美國駐耶路撒冷大使館，以及沙烏地阿拉伯政府都未對此發表回應。

報導引述以色列主流媒體《國土報》（Haaretz）說法，有航空追蹤數據顯示，一架私人飛機從以色列特拉維夫市（Tel Aviv）飛往沙烏地紅海沿岸城市「新未來」（Neom），且在午夜返回以色列之前大約停留了2個多小時。據了解，這架飛機就是尼坦雅胡多次訪問俄羅斯總統普丁時所乘坐的私人飛機。

報導指出，隨著阿拉伯聯合大公國與巴林相繼和以色列建交後，蓬佩奧先前也試圖勸說沙烏地阿拉伯追隨2國的腳步與以色列建立正式關係，並共同應對伊朗的行動。然而，沙烏地外交大臣至今仍稱，應該先解決巴勒斯坦建國的目標，再來考慮對以關係的正常化。不過目前沙國已經允許以色列航班飛越其領空，前往亞洲或其他地區。

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