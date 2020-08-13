桃園景福宮首辦傳統成年禮活動　老廟創新作風接地氣

▲桃園「景福宮管理委員會」辦公室設置於大廟旁街道店面。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

老廟也要創新作風、接地氣！桃園區大廟景福宮是桃園區民眾的信仰中心，被列為三級古蹟，新任主委簡征潭上任後，除將「景福宮管理委員會」辦公室設置於大廟旁街道店面，擴大服務地方，並首辦傳統「成年禮」活動，期年青朋友體會宗教倫理，轉大人做一個有擔當且負責任的成年人。

▲桃園景福宮首辦傳統成年禮活動。（圖／景福宮提供）

簡征潭13日表示，景福宮位於桃園區最熱鬧的中正路地段，為桃園區的地標，地方又稱為大廟，供奉主神開彰聖王，也有人稱為聖王公、陳聖王；近年來，隨著大廟週邊的老城區發展不如昔，基於共榮共享信念，除將「景福宮管理委員會」辦公室設置於大廟旁街道店面，期舉辦更多活動，結合大廟週邊的老城區特色商店，振興商圈經濟。

有感現今年輕的孩子大量接觸外來文化，對本土傳統文化的認同愈趨薄弱，景福宮也在創建275年來，首次採以古禮方式舉辦「成年禮」活動，希望來參加「成年禮」的年輕人，了解成年的責任，並感謝神恩與父母養育之恩外，為社會國家奉獻，該一活動開放報名，120個名額很快額滿。「成年禮」活動於8月23日(星期日)上午08：30～11：30於景福宮舉行。

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