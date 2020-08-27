桃園景福宮慶讚中元　9/1水燈排遶境祈福

▲桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境，已有百年歷史。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大廟景福宮慶讚中元，舉辦水燈排遶境活動將於9月1日正式登場，邀請桃園十五街庄、七大姓氏宗親以及各社區、社團陣頭隊伍參加。桃園市長鄭文 燦表示，市府也特別裝置26公尺高，360盞燈組成的水燈排參與遶境，期增加桃園大廟商圈的熱鬧氣氛，也希望文化傳統能結合市民生活成為桃園的特色文化慶典。

▲市長鄭文燦表示，市府也特別裝置26公尺高，360盞燈組成的水燈排參與遶境。▼景福宮慶讚中元水燈排遶境，已有百年歷史。（圖／市府提供）

景福宮主委簡征潭表示，景福宮中元祭典水燈排遶境也有百年歷史，今年慶讚中元活動將於9月1日晚間18時在小檜溪重劃區舉辦，活動邀請「電音三太子」、「舞獅陣」、「競技啦啦隊」、「雙龍陣」、「南豐表演藝術團」等5大陣頭，以及6組在地社區發展協會參與演出；水燈排繞境隊伍將由小檜溪重劃區日光路步行至景福宮，隨後繞至成功橋南崁溪畔，由市長主持祭典儀式，預計於21時30分將水燈放入水中點燃，完成放水燈儀式，歡迎民眾踴躍參與祈福活動。

包括市議員黃家齊、蘇家明、市府民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明、景福宮主委簡征潭、桃園市十五街庄中元慶典文化協進會理事長蕭日青、桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰等均一同出席活動。

·用過都說好，回購率超高