成年禮謝神恩、父母恩…　桃園景福宮主委：看得眼涙快要掉下來

▲市長鄭文燦表示，透過成年禮儀式，期孩子們轉大人勇於承擔。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「看到參加成年禮的孩子，畢恭畢敬的向父母們鞠躬，場面好溫暖！」桃園區民眾通稱的大廟景福宮23日舉行「成年禮活動」，廟方安排參加活動的百餘名青年朋友，進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式，景福宮主委簡征潭表示，一幕幕溫馨的畫面，讓他眼涙都快要掉下來！

▲▼景福宮主委簡征潭表示，成年禮謝神恩、父母恩…一幕幕溫馨畫面，讓他眼涙都快要掉下來！（圖／市府提供）

簡征潭表示，早期台灣各地多有「做契子」的傳統，過程中父母會到廟宇代子女許願，祈求七娘媽、註生娘娘或大廟主神，保佑孩子平安健康成長，並以古錢或銀牌，以紅絨線串成絭，戴在孩子頸上保平安，待子女成長至16歲時七夕當日即會到廟裡還願「脫絭」，並做16歲的成年禮儀式，代表子女已成長，要有責任感。

▲出席桃園景福宮成年禮的年青朋友。▼鑽轎腳祈平安。（圖／市府提供）

桃園景福宮創建275年以來，首次舉辦成年禮活動，簡征潭期盼解此溫馨感性的活動，推廣青少年對本土傳統文化的認同，並鼓勵青少年走入大廟殿堂，感受傳統宗教之美，體驗傳統信仰文化並傳承良善的社會本質。

蒞臨活動的市長鄭文燦表示，透過成年禮儀式，為學子開啟智慧之門、啟蒙之窗，而成年也代表能夠承擔更大的責任、具備完整的人格，更加懂得關心以及照顧別人，期勉今日來參加成年禮的學子在此時許下人生的願望、逐夢踏實，迎接未來更美好的人生。

包括立法委員萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、市議員暨景福宮副主委蘇家明、市府民政局長陳靜航、捷工局長陳文德、桃園區長陳玉明、景福宮主委簡征潭、副主委陳政忠、榮譽主委王炯村、欣桃天然氣公司董事長任季男均一同出席活動。

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