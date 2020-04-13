跟著父親的腳步「行善做公益」　桃園景福宮主委改選簡征潭當選

▲桃園景福宮主委改選簡征潭(右一)當選。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

香火鼎盛、信眾廣遍各地的桃園市桃園區大廟-景福宮主委，日前進行改選，由熱心公益的企業家簡征潭當選。簡征潭表示，將秉持父親簡聰慧生前擔任景福宮時「行善做公益」的初心，和管委會一起為景福宮主神開漳聖王王爺服務，亦讓大廟結合桃園老城區的特色文化，成為重要觀光景點。

▲景福宮又稱為大廟，是桃園區民眾的信仰中心。（圖／翻攝自網路）

桃園景福宮位於桃園區最熱鬧的中正路地段，為桃園區的地標，地方又稱為大廟，是桃園區民眾的信仰中心，被列為三級古蹟。景福宮供奉主神開彰聖王，也有人稱為聖王公、陳聖王。新任主委簡征潭目前是簡興記營造、簡新記建設董事長、欣桃瓦斯副董事長，平時熱心地方公益，是一名成功傑出的企業家。

▲簡征潭(左三)熱心地方公益，廣結善緣。（圖／景福宮提供）

桃園景福宮管理委員會第7屆新任管理委員、監事名單分別如下：主任委員：簡征潭。名譽主任委員：王烔村。副主任委員：陳正忠、蘇家明。委員：邱水藤、鍾肇嘉、林德沛、石鳳陽、李詩明、邱献堂、陳志榮、徐重達、呂耀丞、邱志揚、呂文華、簡馨泓。候補委員：呂寶珠、溫進城、劉輝爐。常務監事：吳宗雄。監事：廖益鋒、楊開利、蕭日青、李詩長。候補監事：蘇三郎。

桃園景福宮新卸任主委，擬於4月20日舉行，因適值疫期，將以「防疫優先、縮小規模」方式舉辦。

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