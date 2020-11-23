高雄3300億成「舉債王」！陳其邁回擊：不是喊發大財錢就掉下來



▲高雄市長陳其萬面對高雄市議員陳若翠質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市財政不佳，負債問題常引發話題，國民黨市議員陳若翠於議會質詢時，追問高雄市長陳其邁如何還債、減債，撕掉高雄「舉債王」、「負債王」的標籤。陳其邁則說「我不是魔術師，喊一個口號發大財，錢就從天上掉下來」，暗酸前高雄市長韓國瑜的發大財口號。

高雄市長陳其邁23日赴高雄市議會進行總質詢，國民黨籍市議員陳若翠質問，市民關心高雄市欠的3300億元如何解決，高雄成舉債王，包含捷運交通舉債過高，法定社福基礎建設，自籌不足高人事費，以及縣市合併福利支出高，何時才能撕掉「舉債王」、「負債王」的標籤。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

陳其邁答詢時回應：「我不是魔術師，我也不是喊個口號發大財，錢就會從天上掉下來，解決財政就是要按部就班」，他在質詢休息期間受訪時也表示，不可能一天兩天要解決財政問題，好像喊口號錢就會掉下來，要一步一步用各種策略，包括怎樣活化市有資產、招商引資、開源節流等等措施。

他說，另一方面有很多的重大經濟建設，包括橋頭科學園區，這些經濟發展的重大經建計畫也要跟中央申請補助，所以要一步一步的先談減債，再讓財政狀況改善，經濟體質也能夠轉型，這樣才能夠全面解決高雄財政問題，要很努力很努力來減債，來減輕改善高雄的財政。

時間對我們來說完全沒用！

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