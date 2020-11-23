網路平台賣票券攏係假！24人中招遭騙10萬　主嫌被追問秒退群組

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名黃姓通緝犯為了躲避警方查緝，從高雄逃到台南市區，藏身一處出租套房長達2年，卻以「個人機房」持續行騙，利用「三方詐騙」的方式，先在網路求職平台徵求跑腿人員，吸引涉世未深的年輕人加入，再到各大社群網站販售演唱會或者舞台劇票券，待受騙民眾把錢匯到他應徵的跑腿人員帳戶後，再唆使員工去提領來花用，購票民眾沒收到票券，整起事件才東窗事發。

▲高雄刑大破獲一起三方詐騙案，警方起獲運動彩券、現金等物。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市刑大偵五隊隊長陳冠宇指出，這名37歲的黃姓通緝犯，從去年開始陸續在高雄和台南地區犯下多起詐欺案，被通緝後躲到台南，不過他卻到網路求職平台上徵求「購物跑腿人員」，並以應徵需要匯款採買金，需要提供帳戶，來騙取涉世未深的年輕人帳戶。

▲黃姓通緝犯利用涉世未深的年輕人擔任跑腿人員。（圖／記者黃子倩翻攝）

隨後，黃姓通緝犯再使用APP網路平台，販售各種演唱會或者舞台劇的票券，吸引不知情的民眾購買匯款，這些款項全被匯到跑腿人員的帳戶內，黃姓通緝犯再唆使他們提領，並且購買運動彩券、食物、日用品後，到公園或速食店等公眾場所，交付予他花用。直到購買票券的民眾在通訊軟體上追問「票券流向」，黃姓通緝犯再以退出群組的方式規避，就連跑腿人員發現自己的帳戶變成警示帳戶，他也用相同的手法「退群」逃避，不過跑腿人員也因此成了詐欺共犯。

▲員警追捕黃嫌時遭到反抗，手腳擦挫傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市刑大偵五隊調查發現，黃嫌與跑腿人員面交，都用步行的方式，且路程彎繞超過10公里，調閱上百支監視器後，17日晚間發現黃嫌出沒在台南市區，上前圍捕時，黃嫌竟拒捕，所幸警方及時壓制，不過由於黃嫌反抗，有員警手腳擦挫傷。根據偵五隊的調查，一共有4人淪為「購物跑腿人員」詐欺共犯，24人購買票券受害，目前清查詐騙金額約10萬元。

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