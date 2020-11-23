賓士撞外送員逃逸！1男自稱駕駛投案　破綻太多疑冒名頂罪



▲白車右轉時撞上機車騎士。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄左營區22日晚間一台Uber Eats機車騎士行經富國裕誠路口時，遭一輛白色賓士車追撞，白色車主撞了人直接開離現場，事後一名21歲的男子自己到派出所投案，稱說車是他開的，但他卻對是經發過交代不清，讓警方起疑，還在釐清他是否真的為駕駛，還是替人頂替。

▲騎士與機車倒地不起。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局新莊派出所於22日23時45分接獲報案稱左營區富國路與裕誠路口有車禍發生，現場一名50歲的陳姓騎士及所騎乘的重機車倒於路旁，警方通知119到場協助救護。初步了解騎士陳男腰及腳受傷，酒測值為0，送往榮總醫院救治。

▲自稱白車駕駛到派出所說明，但事發經過交代不清。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經了解，騎士陳男由富國路南向北停等紅燈，號誌轉變綠燈後起步直行，卻遭一輛白色賓士車要右轉時撞上，但該賓士駕駛當下卻未下車察看更是直接離開。

事發後約一小時後，一位21歲的陳姓男子主動到新莊派出所到案說明，自稱其為肇逃賓士駕駛，警方依規定對其駕駛實施酒測數值為0。但陳男卻對事故行車方向和事發過程交代不清，說法和監視器畫面有出入，疑有冒名頂替之嫌，警方已擴大調閱監視器及多方查訪以釐清案情及追查肇逃駕駛，到案的陳男如有頂替之嫌將依偽造公文書罪嫌究辦。待肇事賓士駕駛到案後，全案將依公共危險、偽造文書、傷害等罪嫌移送法辦。